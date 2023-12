Mariah Carey envía rosas a Brenda Lee por llegar al número 1 en las listas de éxitos

La semana pasada se dio a conocer que la canción “Rockin’ Around The Christmas Tree”, de la cantante Brenda Lee, llegó al número 1 de la lista Billboard Hot 100, 65 años después de haber sido lanzada. Ella rompió varios récords que hasta ahora eran de Mariah Carey, con el tema “All I Want For Christmas Is You”, y ésta no dejó pasar desapercibido ese logro, enviándole a Lee un ramo de rosas.

Brenda, de 78 años, publicó en su cuenta de X (antes Twitter) una fotografía con el ramo que le envío Mariah, y que incluía una tarjeta con el siguiente mensaje: “Querida Brenda, felicidades por tu histórico número 1. Que tengas una feliz Navidad. Amor. Mariah”.

Thank you for your sweet note, @MariahCarey! Wishing you the merriest Christmas, too! 💕 -Brenda pic.twitter.com/Md0w7vQYpc — Brenda Lee (@BrendaLeeMusic_) December 7, 2023

La intérprete de éxitos como “I’m Sorry” y “I Want To Be Wanted” agradeció a Carey el detalle, y escribió: “Gracias por tu dulce nota, Mariah Carey! Deseándote también la más feliz de las Navidades”. Cuando se enteró de que “Rockin’ Around The Christmas Tree” había llegado al número 1, Brenda emitió un comunicado, que dice: “No puedo creer que “Rockin” haya alcanzado el número 1, 65 años después de su lanzamiento. ¡Esto es tan especial! Gracias al equipo de UMG/UMe que trabajó tan duro para celebrar el aniversario de la canción este año. Pero lo más importante, gracias a los fans que la siguen escuchando”.

Los principales récords que Brenda Lee ha roto con su clásico navideño son los del período más largo en el que una canción es lanzada y llega al primer puesto de esa lista -en este caso de 65 años-, y el lapso más largo en el que un artista obtiene por primera vez un sencillo en el número 1 del Hot 100 hasta su más reciente primer lugar (desde “I’m Sorry”, de 1960, hasta ahora, en 2023, 63 años después). Hay también un nuevo video promocional de “Rockin’ Around The Christmas Tree”, que muchos consideran como el primero oficial, y que lleva hasta el momento más de siete millones de vistas en YouTube.

En cuanto a Mariah, actualmente está en la gira Merry Christmas One And All!, en la que promociona su álbum de villancicos que lanzó en 1994. Quedan cuatro fechas: el 11 de diciembre en Boston, el 13 en Filadelfia, el 15 en Baltimore y finalmente el 17 en Nueva York, con un magno concierto en el Madison Square Garden.

