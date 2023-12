Brenda Lee llega esta semana al número 1 del Billboard Hot 100 con una canción navideña de hace 65 años

Desde hace varios años la lista Hot 100 de la revista Billboard, que presenta las canciones más descargadas en las plataformas y programadas en radio, se ve invadida de temas navideños, algunos nuevos y otros grandes clásicos. Y esta semana el número 1 lo ocupa la cantante Brenda Lee, con su sencillo más conocido, “Rockin’ Around The Christmas Tree”, lanzado originalmente en 1958.

Con ello, la cantante rompe varios récords, entre éstos el período más largo en el que una canción es lanzada y llega al primer puesto de esa lista -en este caso de 65 años-, y el lapso más largo desde que Lee obtuvo un sencillo en el primer lugar (“I’m Sorry”, de 1960) hasta ahora, en 2023 (63 años después). Su principal competencia, y a quien ha desbancado, es Mariah Carey, intérprete de otro clásico de la temporada, “All I Want For Christmas Is You”, quien después de 25 años logró que dicho tema -lanzado en 1994- llegara a lo alto del Hot 100 en 2019, mientras que su primera estancia en el número 1, con la canción “Vision Of Love”, fue en 1990 (29 años antes de que su sencillo navideño ocupara el primer puesto).

En su cuenta de Instagram Brenda publicó un video en el que le informan lo que ha logrado con su canción, y de inmediato comienza a llorar de la felicidad. A través de un comunicado la cantante expresó lo siguiente: “La canción salió cuando yo era una adolescente, y ahora, saber que ha resonado en múltiples generaciones y continúa resonando, es uno de los mejores regalos que he recibido”.

“Rockin’ Around The Christmas Tree” ha sido grabada por decenas de artistas, y ahora forma parte del EP A Rockin’ Christmas With Brenda Lee. También se estrenó hace algunas semanas un video oficial del tema, en el que aparecen como invitadas las cantantes Tanya Tucker y Trisha Yearwood. El clip lleva hasta el momento más de tres millones de vistas en YouTube.

En cuanto a Brenda Lee, comenzó su carrera en 1956, cuando la compañía Decca Records le ofreció un contrato exclusivo. Ella tenía 13 años al momento de grabar “Rockin’ Around The Christmas Tree”, pero obtuvo otros éxitos como “Emotions”, “You Can Depend On Me”, “Dum Dum” y “Break It To Me Gently”. Intérprete de pop, country y rockabilly, también obtuvo sencillos número 1 como “I’m Sorry” y “I Want To Be Wanted”.

