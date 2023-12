El grupo Kiss se presentó por última vez en concierto, pero continuará en forma virtual

El cuarteto Kiss se presentó el 2 de diciembre en el Madison Square Garden, ante 20,000 personas en un concierto muy especial, ya que fue el último de su larga carrera. Gene Simmons, Paul Stanley, Eric Singer y Tommy Thayer agradecieron a sus fans el apoyo durante tanto tiempo, e interpretaron clásicos como “Detroit Rock City”, “Love Gun” y “Rock And Roll All Nite”.

Con el show, la banda cerró la gira mundial End Of The Road, que duró cuatro años, comenzando en Canadá el 31 de enero de 2019 y concluyendo en Nueva York el pasado sábado. En varias ocasiones Simmons y Stanley han anunciado el fin del grupo, pero tras unos años regresaban a los escenarios; al parecer ahora sí terminarán sus presentaciones, de acuerdo a lo que Paul dijo en el concierto: “Este…es el final del camino. Parece triste, pero esta noche es para celebrar lo que hicimos juntos. Y no podríamos haberlo logrado sin ustedes”.

Sin embargo, Kiss tenía preparada una sorpresa, y en las pantallas se mostró un mensaje: “Una nueva era de KISS comienza ahora”, refiriéndose a algo que posteriormente compartieron en su cuenta de Instagram. Los integrantes ahora fueron presentados como avatars, por lo que podrían aparecer en videoclips, promociones de mercancía o quizás algún nuevo sencillo.

Los orígenes de Kiss se remontan a 1971, cuando Gene Simmons y Paul Stanley grabaron un álbum que no salió a la venta. Un año después completaron la formación el baterista Peter Criss y el guitarrista Ace Frehley, quienes también cantaron grandes hits de la banda. Para complementar su música decidieron manejar un look que resultara atractivo para el público, y cada uno eligió un concepto en el maquillaje de su rostro. Con espectaculares shows llenos de explosiones y demás efectos, el primer disco, editado en 1974, resultó un buen éxito.

En 1983 el grupo decidió sorprender a sus fans presentándose sin maquillaje para el álbum Lick It Up, pero en 1996 decidieron volver a su imagen original para una gira con los integrantes originales. Años después Criss y Frehley se separaron de Gene y Paul, pero para entonces Kiss ya era toda una industria, obteniendo millones de dólares gracias a las ventas de mercancía, en la que destacan camisetas, esferas navideñas, botones, muñecos, vasos, y por supuesto, maquillaje. Su último álbum de estudio fue Monster, de 2012, pero en cuanto a giras, hicieron más de 30.

