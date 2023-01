Paul Stanley cumplió 71 años y dijo sobre el futuro de ‘Kiss’: “Cuando pienso en el final, no me hace feliz”

El guitarrista y cofundador de la banda ‘Kiss’, Paul Stanley, celebró el pasado 20 de enero sus 71 años, y a través de una entrevista con American Songwriter habló sobre la gira de despedida de la banda “End Of The Road”, la cual finalizaría a finales de este 2023.

“Estar de gira es más o menos tres horas de euforia y 21 horas de estar fuera de casa, lo que honestamente no es divertido”, describió Stanley. “Hay noches en las que me voy a la cama y digo: ‘¿Qué diablos estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy aquí cuando tengo una casa familiar?’ Así que ciertamente hay un tira y afloja, pero no hay nada como estar en el escenario, la gratitud que siento”.

A su vez, resaltó el trabajo físico que requiere estar en un escenario: “Y el entrenamiento que hago en el escenario, no podría hacerlo en un gimnasio. Si pudieras meter 10,000 o 100,000 personas en un gimnasio para animarte, harías cosas que no podrías hacer sin ellos allí, así que volar sobre una audiencia en un cable, eso es genial. Si lo intento durante la tarde, cuando no hay nadie allí, estoy aterrorizado. La adrenalina te vuelve estúpido”.

A cinco décadas de la formación de la mundialmente famosa banda, el guitarrista habló sobre la disolución de esta como una banda en vivo y que es “inevitable”.

“Hay dos cosas que son inevitables: la muerte y los impuestos”, explicó. “Y es inevitable la desaparición de nosotros tocando como una banda en vivo. ¿Quiero ver ese día? No. Pero es necesario. Antes de que no tengamos otra opción, me gustaría terminarlo”.

“Cuando pienso en el final, no me hace feliz”, agregó. “Estaré extasiado viendo lo que hemos logrado y lo que hemos hecho, pero es el final de una era. También es el final de una gran parte de mi vida”.

“Llevo a mis hijos a la escuela y hago todo tipo de cosas, pero la banda ha sido la mayor parte de mi vida”, dijo Stanley. “La conexión con la audiencia y esa adrenalina y la emoción de hacer un espectáculo, no quiero que eso termine, pero muchas cosas tienen que terminar. Me gustaría pensar que en la mejor situación puedes controlarlo, y eso es simplemente lo que estamos haciendo. Si estuviéramos en camisetas y jeans, podríamos hacer esto en nuestros años 80 y 90, pero no en tacones de plataforma de ocho pulgadas y 40 libras de equipo”.

