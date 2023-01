Logan Lerman no estará en la nueva serie de Percy Jackson 

El actor estadounidense Logan Wade Lerman está cumpliendo 31 años de edad y lo hace en medio de una primicia.

Lerman nació el 19 de enero del año 1992 en Berverly Hills, California, Estados Unidos.

A mediados de la década de los 2000 estuvo en varios anuncios de televisión, y luego actuó en Jack y Bobby y en las películas The Butterfly Effect y Hoot.

Entre el 2010 y 2013 protagonizó la saga cinematográfica de Percy Jackson. Mientras que en 2011 interpretó a D’Artagnan en Los tres mosqueteros, y un año más tarde estuvo en The Perks of Being a WallFlower.

En el año 2014, interpretó a Cam en Noé y al soldado Norman Ellison en Fury.

Hace tres años protagonizó la serie Hunters, en el que interpretaba a Johan Heidelbaum.

Percy Jackson

Y sin duda, uno de los papeles con los que Lerman llegó al estrellato fue en Percy Jackson, el nombre del personaje principal de la saga de libros Percy Jackson y los dioses del Olimpo, escrita por Rick Riordan.

Su personaje se trataba de un estudiante con problemas de atención y dislexia que descubre que es hijo de Poseidón.

El éxito hizo que luego se pudiera disfrutar de una secuela en 2013, con Percy Jackson y el mar de los monstruos.

Luego de su paso por la serie, son varios años en los que ha dejado de estar, en ese sentido, se corrió el rumor de que volvería a aparecer en la serie.

Pues el mismo Lerman declaró para negar que vaya a aparecer en Percy Jackson y los dioses del Olimpo.

Dijo que por ahora no está involucrado en la serie de Disney Plus y que no tiene planes de convertirse en Poseidón.

Pero la serie, ahora en Disney, intentará adaptar de nuevo a Percy Jackson y los dioses del Olimpo. Riordan, su escritor principal, está colaborando de cerca.

Luego de varios años, el elenco que protagonizó las películas originales no puede volver a sus papeles de entonces, aunque sus fans aún guardan esperanza de er sus rostros de nuevo en la pantalla.

Walker Scobell le dará vida al protagonista de Percy Jackson. El fandom de la saga ya ha especulado que Logan Lerman podría regresar como su padre para dar vida a Poseidón, pero se ha negado.

“oh, no. Nadie me ha llamado para ello, y de todos modos no creo que sea adecuado [para el papel”, fueron las palabras textuales del actor. “No sé nada, no estoy involucrado”.

Seguir leyendo: