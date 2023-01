John Carpenter, el creador de un nuevo estilo de terror, cumple 75 años

El director de cine John Carpenter, cumplió ayer 16 de diciembre 75 años de edad, se le conoce como uno de los realizadores del género de terror más importantes.

Tuvo una gran influencia en su era profesional en las décadas de los 70 y 80. Entre las películas que han obtenido éxitos relevantes y que tienen su firma está: Halloween (1978), The Fog (La niebla) (1980) o Starman (1984).

También ha dirigido influyentes títulos como Escape from New York (1997: Rescate en Nueva York) (1981), The Thing (La Cosa) (1982), Big Trouble in Little China (Golpe en la pequeña China) (1986) o They Live (Están vivos) (1987).​ A lo largo de su trayectoria ha obtenido 22 premios, incluyendo los Saturn o los del Festival de Cannes y Sitges, además de otras 20 nominaciones.

Carpenter habló sobre su vocación cinematográfica en una de las primeras películas que recuerda haber visto:

“Fui con mi madre a ver Vinieron del espacio en 3D, la película de extraterrestres. En la primera secuencia aparecía un meteoro que caía del cielo y explotaba. Yo era muy pequeño y aquello me aterrorizó completamente. Pegué un salto, grité y eché a correr por el pasillo del cine porque creía que me encontraba realmente en peligro. Pero cuando llegué a la parte de atrás de la sala pensé: la verdad es que esto me ha gustado, quiero ver cómo sigue”, dijo el actor a un medio norteamericano.

Además del cine del terror y el suspenso, las del Oeste también están dentro de sus listas de preferidas, en especial

Las de Howard Hawks. “Yo quería hacer películas del Oeste, pero cuando entré en este mundillo ya no las hacía nadie, excepto Clint Eastwood”, recordó.

Varias de sus cintas, como Vampiros o Asalto a la comisaría del distrito 13, tienen alma de western.

Sin embargo, su pasión es el terror y eso lo ha dejado claro en personajes como vampiros, monstruos, psicópatas, extraterrestres, entre otros, quienes protagonizan este mundo del cine.

Con 75 años recién cumplidos, no se sabe si Carpenter volverá a dirigir otra película algún día, pero no se puede negar que su puesto entre las leyendas del cine de terror, y a nivel general, lo tiene asegurado.

