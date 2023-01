Príncipe Harry: 10 impactantes revelaciones que compartió en su libro ‘Spare’

La Familia Real Británica parece que no sale de una polémica cuando ya está envuelta en otra: ahora vuelven a ser noticia tras las impactantes revelaciones que hace el príncipe Harry en su reciente libro autobiográfico titulado “En la sombra.

El pasado 10 de enero este libro empezó a estar disponible para el público en general tras varios días con algunas filtraciones.

Este texto de la autobiografía de Harry se tradujo en más de 15 idiomas, para lo que fue un lanzamiento simultáneo en las listas de best sellers de España y México.

La versión de audiolibro, en inglés, está leída por el mismo Harry.

Unos pocos que tuvieron acceso al texto pudieron filtrar algunas revelaciones, como la reacción de su padre, el rey Carlos III, cuando Harry nació, su majestad habría comentado:

“¡Maravilloso! Ahora me has dado un heredero y un repuesto”, le dijo a la fallecida princesa Diana, quien fue su primera esposa.

Algunos pasajes de Harry inmiscuido en el mundo de las drogas, y otros detalles de cuando tuvo su primer encuentro sexual también fueron revelados.

Su desempeño cuando sirvió al ejército contra los talibanes, es parte de lo que está revelado.

En definitiva, hay mucha tela que cortar de este libro y aquí te dejamos con otras impactantes revelaciones que Harry compartió en su libro.

Pelea entre hermanos

Harry reveló que en el 2019 William quiso hablar con él sobre “toda esta catástrofe repetida”, en alusión a su vínculo y episodios con los medios de comunicación.

El propio William arribó a la casa de Harry y su esposa, Meghan Markle, de forma “muy alterada”, según describe.

Calificó a Markle de “Difícil, grosera y desagradable”. Harry lo acusó de “repetir como loro la narrativa de la prensa”. En lo que la conversación subió de tono, William se le habría encimado para golpearle.

“Me tomó del cuello, rompió mi collar, me tiró al suelo. Cuando me recuperé me levanté y le dije que se fuera”, reveló.

Revelación sobre Meghan

Llama la atención cuando Harry le reveló a su hermano William y su esposa Kate Middleton, que se sentía atraído por Meghan Markle.

Le decepcionó el tono de burla con el que tomaron la revelación a su hermano mayor.

Relación entre princesas

Tomando en cuenta el punto anterior, si así iniciaron las cosas, es prudente pensar que kate y Meghan no tenían la mejor relación. Harry describe muy bien cómo era la convivencia.

“Actriz estadounidense”

Siguiendo en la misma línea, Harry revela que uno de sus sueños era poder establecer una relación de complicidad entre ambas parejas (la de él y la de su hermano).

Que los cuatro podrían formar un bloque indestructible. No se pudo y Harry revela que William en alguna oportunidad dijo algo refiriéndose a Megha. “Cálmate un poco Harold, es una actriz estadounidense. Puede pasar cualquier cosa”.

Barba y cabello de William

“En algún momento realmente me ordenó, como el heredero que le habla al repuesto, que me afeitara”, dijo Harry en alusión a un comentario de William antes de la boda de su hermano con Marle.

Muerte de su madre

Era de esperar que la muerte de la princesa Diana haya sido uno de los temas más centrales y emotivos de su autobiografía.

Reveló cómo fue el momento exacto en el que se enteró del accidente de coche de su madre y de cómo su padre abordó toda la situación.

