Dolly Parton celebra su cumpleaños 77 anunciando un nuevo disco: cantará con Cher y Paul McCartney

La cantante, compositora, actriz y productora estadounidense Dolly Parton está cumpliendo 77 años de edad.

Parton nació el 19 de enero de 1946 en Tennessee, Estados Unidos. Ella también es una reconocida escritora y empresaria. Considerada como una de las mejores cantantes de la música country.

Es una de las principales figuras artísticas de este género. Durante más de cuatro décadas, ha sido reconocida su faceta innovadora, en particular por sus trabajos de las décadas de 1970 y 1980 y por su peculiar voz; se hace referencia a ella frecuentemente como “la Reina del country”.

Parton saltó al estrellato en 1967, cuando se unió al programa de televisión The Porter Wagoner Show, que era conducido por el músico Porter Wagoner.

Formaron una de las duplas de compositores más exitosas del siglo pasado. Cuando este dúo empezó a desintegrarse hasta su ruptura en 1976, Parton solidificó su carrera como solista, marcada por varios álbumes aclamados por la crítica, incluyendo Jolene y All I Can Do, y canciones de iconos como «Jolene» y «I Will Always Love You».

Pero fue en 1977 cuando Parton consiguió su primer éxito dentro del country pop, esto gracias a su sencillo: “Here You Come Again”, que pertenecía a su disco, que se llamaba de igual forma.

Este disco logró vender más de un millón de copias, cifra que alcanzaron varias de sus siguientes cintas.

Nuevo disco

La última noticia en torno a ella es que celebró su cumpleaños mientras anunciaba su nuevo disco, donde cantará con Cher y Paul McCartney.

Llevará por nombre Rock Star y publicará en algún momento del venidero otoño. Dijo que dicho trabajo incluiría versiones de Prince, los Rolling Stones, Led Zeppelin, entre otros.

La cantante dijo que planeaba hacer una versión de «Don’t Let the Sun Go Down on Me» de Elton John, a quien había pedido que le acompañara en la canción.

El próximo trabajo de Dolly Parton promete ser todo un homenaje a la música rock con la cantidad de celebridades y leyendas que podrían llegar a colaborar con la artista, que en mayo del pasado año fue incluida en el Salón de la Fama de este famoso género musical.

Seguir leyendo: