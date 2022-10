7 datos curiosos de “All I Want for Christmas Is You”, la popular canción de Mariah Carey

Muchas personas se cuestionan: ¿Se podrá imaginar la temporada navideña sin la canción por excelencia de Mariah Caray, “All I Want Christmas Is You?, para ellos es imposible. Al entrar a cualquier tienda en invierno se puede escuchar al menos una vez.

La famosa canción, que es sinónimo de alegría navideña, ha calado en los corazones desde su lanzamiento en 1994. Pero tras este éxito hay mucha historia y datos divertidos que la acompañan.

Es la primera canción en ser un éxito en cuatro décadas separadas

Esta canción ha sonado en todas las temporadas navideñas desde que fue lanzada, hace 28 años.

Esto quiere decir que el 2020 marcó la cuarta década consecutiva en la cual esta canción fue un éxito número uno.

En 2019 fue que llegó a la lista Billboard Hot 100

Pese a que la canción estuvo en el puesto número de la lista Holiday 100 en el 2019 durante 38 semanas consecutivas, “All I Want for Christmas Is You” se hizo con el primer lugar en la lista Hot 100 por primera vez, 25 años después.

Para la cantante este fue el número 19 en el Hot 100, solo superada por Los Beatles.

Gracias a esta canción, Mariah ha ganado tres Guinnes World Records

La artista gracias a “All I Want for Christmas Is You” ha ganado los premios: canción de vacaciones (Navidad/Año Nuevo) mejor clasificada en el Billboard US Hot 100 por un artista solista, la canción más reproducida en Spotify en 24 horas y la mayoría de las semanas en la lista Top 10 de singles del Reino Unido para una canción navideña.

Dos veces obtuvo el récord de la canción más reproducida en Spotify

Con 10, 82 millones de reproducciones en 24 horas, el día de navidad de 2018, la canción rompió el récord, pero fue superada unos meses después por “I Don´t Care” de Ed Sheeran y Justin Bieber.

Sin embargo, en la navidad de 2019 volvió a ser la canción más escuchada con 12 millones de reproducciones.

Existe una película animada inspirada por la canción y protagonizada por Mariah

En el 2017, lanzaron una película navideña basada en la canción “I Want for Christmas Is You”, la cual está protagonizada por la propia artista y que trata de la historia de una niña con un deseo navideño de tener un cachorro.

Inicialmente, Mariah iba a realizar una versión de otra canción navideña

En un mini documental de Amazon Music sobre la canción, el sello discográfico originalmente pensó que el álbum tendría solo versiones de otras canciones navideñas, pero afortunadamente, la artista tuvo una verdadera inspiración por el espíritu navideño y escribió su propio éxito.

Mariah coescribió todo en 15 minutos

Ella coescribió la exitosa canción navideña con el veterano compositor Walter Afanasieff, quien dice que la velocidad con la que la escribieron es el secreto del éxito de la canción. ?Definitivamente no es el lago de los cisnes?, dijo.

