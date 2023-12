Mariah Carey llevó su alegría navideña a la Casa Blanca

Mariah Carey es conocida por ser la “reina de la Navidad”. Ahora, la cantante llevó su reinado hasta la Casa Blanca para contagiar un poco de su energía festiva en Washington D. C.

El miércoles, la intérprete de “All I Want for Christmas Is You”, canción predilecta de esta época del año, publicó varias fotos en la Casa Blanca junto a sus hijos, Moroccan y Monroe, y al presidente de los Estado Unidos, Joe Biden.

“¡La semana pasada tuve el placer de conocer al presidente Biden y al vicepresidente Harris en la Casa Blanca para sonar en la temporada navideña! ¡Mientras allí, pudimos ver toda la decoración festiva y difundir algo de alegría!”, escribió en la publicación en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Joe Biden compartió en la cuenta presidencial de Instagram un video dándole la bienvenida a Mariah Carey a la Casa Blanca. “Hola, Mariah ¿Cómo estás? Soy tu fan”, dice el presiente de Estados Unidos al ver a la cantante.

Además del recorrido, la cantante también aprovechó para contribuir en la decoración navideña de la Casa Blanca al poner un adorno en uno de los árboles. “Ahora, está perfecto”, dijo al terminar.

Carey lució un vestido negro brillante con detalles en color rosa. Además de tomarse fotos con Biden, se fotografío con la vicepresidenta de los Estados Unidos Kamala Harris y su esposo, Doug Emhoff.

Versión actualizada de “All I Want For Christmas Is You”

Como es costumbre, en esta época del año el clásico “All I Want For Christmas Is You” de Mariah Carey vuelve a sonar como tema insigne de las fiestas navideñas.

Este mes, la cantante un nuevo video musical de “All I Want for Christmas Is You”, en el que participaron sus fans y el equipo que organizó su gira Merry Christmas One and All!

Sin embargo, además de sus fans y su equipo de trabajo, el video contó con una participación especial: los hijos de la cantante, los gemelos de 12 años Moroccan y Monroe.

¿Cuánto gana Mariah Carey por “All I Want For Christmas Is You”?

“All I Want For Christmas Is You” es la canción predilecta de esta época. De hecho, la cantante suele inaugurar la temporada navideña cada año al publicar la icónica canción.

La canción se escucha mucho más en Navidad, lo que hace que surja la pregunta ¿cuánto gana la artista cada año por el tema?

De acuerdo con The Economist, la artista obtiene alrededor de 2,5 millones de dólares en regalías cada año por su canción, mientras que The New York Post estima que esa cifra es de aproximadamente 3 millones de dólares.

El video de su sencillo cuenta con más de 700 millones de vistas desde que fue subido a YouTube el 24 de noviembre del 2009, por esto se estima que en algunos años llegue a los mil millones de visualizaciones.

“All I Want For Christmas Is You” se lanzó por primera vez el 29 de octubre 1994, en el cuarto álbum de estudio de la artista llamado Merry Christmas, pero no fue sino hasta 2017 que esta logró la fama mundial, según Primicias.

Seguir leyendo:

Mariah Carey, Ariana Grande y Jennifer Hudson cantan en evento navideño | VIDEO

Mariah Carey envía rosas a Brenda Lee por llegar al número 1 en las listas de éxitos

Mariah Carey revela cuál es su canción navideña favorita