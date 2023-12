Mariah Carey, Ariana Grande y Jennifer Hudson cantan en evento navideño | VIDEO

En su más reciente espectáculo en el Madison Square Garden de Nueva York, Mariah Carey sorprendió al público al compartir el escenario con las icónicas Ariana Grande y Jennifer Hudson. La pasada noche del sábado, estas tres destacadas cantantes estadounidenses unieron sus voces para interpretar, por primera vez en vivo, el remix del clásico “Oh Santa!”, canción que grabaron conjuntamente en 2020.

El evento generó un alboroto en las redes sociales, donde los fanáticos y seguidores de las artistas expresaron su entusiasmo al ver a estas leyendas de la música colaborar y llevar a cabo una actuación tan esperada. Usuarios como @therubiew en X compartieron su asombro al mencionar: “Primera vez que Mariah y Ariana armonizan sus whistle notes en directo. Los delfines se han vuelto locos”.

“Oh Santa!” fue lanzada hace tres años, en diciembre de 2020, pero es la primera vez que estas talentosas artistas han coincidido en sus apretadas agendas para presentarla en vivo frente a una audiencia en el Madison Square Garden. La actuación conjunta fue un hito musical que resonó entre los fanáticos, consolidando la importancia de este clásico y la conexión única entre estas tres grandes voces de la industria.

Brenda Lee desbanca a Mariah Carey en la Lista Billboard con “Rockin’ Around the Christmas Tree”

La temporada navideña ha llegado acompañada de una inusual sorpresa en el mundo de la música festiva. El clásico “All I Want for Christmas Is You” de Mariah Carey, que tradicionalmente domina la temporada, ha sido destronado este año por “Rockin’ Around the Christmas Tree” de Brenda Lee, una canción lanzada en 1958 cuando la cantante tenía apenas 13 años.

Aunque “Rockin’ Around the Christmas Tree” encontró popularidad en los años noventa gracias a su inclusión en la banda sonora de “Solo en casa”, este año ha experimentado un resurgimiento sorprendente. La canción ha alcanzado el número 1 en la lista Billboard, desplazando a Mariah Carey, conocida como la “reina de la Navidad”.

El fenómeno puede atribuirse a la promoción intensificada, incluyendo el lanzamiento de un nuevo videoclip y la llegada de Brenda Lee a la plataforma TikTok. Las redes sociales, una vez más, han desempeñado un papel crucial en la revitalización de este clásico, coronando a una nueva figura destacada de la música festiva.

En declaraciones a The New York Times, Brenda Lee compartió recuerdos de su carrera, incluyendo anécdotas como coincidir en un programa de televisión con Elvis Presley y tener a los Beatles como teloneros. Ante la competencia con Mariah Carey, Brenda bromeó: “Ahora estoy un poco preocupada por Mariah Carey, pero aquí hay sitio para todos. Su canción es muy buena. Adoro su forma de cantar”.

La competencia entre las dos artistas se ha intensificado, con Mariah liderando en reproducciones radiales pero quedando detrás de Lee en descargas. A pesar de ello, Mariah ha recaudado más de 32 millones de euros con su clásico hasta el momento. Otras canciones como “Last Christmas” de Wham! y “A Holly Jolly Christmas” de Burl Ives también compiten, pero parecen estar lejos de disputar el primer lugar.

En 2022, Billboard estimó que Mariah Carey recauda 1.55 millones de dólares anuales en derechos, con un adicional de 830.000 dólares por el uso del tema en diversas plataformas. Desde su lanzamiento en 1994, “All I Want for Christmas Is You” ha generado más de 60 millones de dólares, según el Libro Guinness de los Récords, consolidándose como el sencillo de un artista en solitario que más alto ha llegado en la lista Billboard U.S. Hot 100.

