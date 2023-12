Mariah Carey rompe récord de streams en Nochebuena con ‘All I Want For Christmas Is You’

Mariah Carey ha vuelto a hacer historia en Nochebuena al batir el récord histórico de streams en Spotify en un solo día con su clásico navideño, “All I Want For Christmas Is You”. Desde su lanzamiento en 1994, esta canción se ha convertido en un ineludible villancico de la temporada festiva. En este día tan especial, el tema fue reproducido nada menos que 23 millones 701 mil 697 veces, superando la marca que la propia cantante había establecido el año anterior con 21 millones 273 mil 357 reproducciones.

Este logro no es nuevo para Mariah Carey, quien anualmente rompe su propio récord, especialmente desde el 2020, cuando alcanzó una cifra sin precedentes de 17.2 millones de reproducciones en Nochebuena. En este año, la artista se enfrentó a Brenda Lee en la disputa por el título de “reina de la Navidad”. Por primera vez, Brenda Lee se hizo con el número 1 de la lista Hot 100 de Billboard una semana antes de Navidad. Sin embargo, la victoria fue efímera, ya que Mariah recuperó el primer puesto la semana siguiente.

El icónico tema, lanzado como el sencillo principal del álbum “Merry Christmas” en 1994, ha perdurado en el tiempo. The New Yorker lo ha catalogado como “una de las pocas adiciones modernas dignas de incorporarse al canon navideño”. A pesar del éxito continuo de la canción, Mariah Carey ha sido renombrada como la “reina de la Navidad”, un título que ella misma ha rechazado en diversas ocasiones.

El fenómeno de “All I Want For Christmas Is You” no solo ha marcado la carrera de Mariah Carey, sino que también ha dejado una huella indeleble en la cultura navideña. Su constante reinado en los streams demuestra que esta canción sigue siendo un clásico moderno que resuena cada año en los corazones de los oyentes durante la temporada navideña.

Mariah Carey celebra la época navideña en la Casa Blanca

Mariah Carey, a pesar de no vivir unas Navidades particularmente felices, especialmente tras los rumores de su ruptura con el bailarín Bryan Tanaka, con quien compartió siete años de relación, ha encontrado motivos para sonreír. La denominada “reina de la Navidad”, título este año disputado por Brenda Lee con su “Rockin’ Around the Christmas Tree”, tuvo la oportunidad de visitar la Casa Blanca, engalanada con la decoración típica de la temporada.

En este exclusivo tour, fue recibida por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien la guió por algunas de las estancias más emblemáticas de la residencia presidencial. Durante la visita, Carey se fotografió junto a los árboles decorativos y dejó un mensaje de buenos deseos en uno de ellos.

Acompañando a la cantante de 54 años en este recorrido estuvieron sus hijos Monroe y Moroccan, de doce años, quienes raramente aparecen en público. La imagen reveló el evidente crecimiento de los mellizos, quienes lucieron un atuendo moderno: Moroccan combinó zapatillas deportivas con una chaqueta de traje, mientras que Monroe optó por una chaqueta de cuero. Tras la visita, Mariah compartió su experiencia, mencionando que tuvieron la oportunidad de disfrutar de la decoración y compartir alegría, inaugurando así las festividades con Biden.

