Los millones que cobra Mariah Carey por su canción navideña “All I Want For Christmas Is You”

Con la llegada de la temporada navideña, la cantante estadounidense Mariah Carey vuelve a ser el centro de atención, y es que su icónico tema “All I Want For Christmas Is You” continúa generando ganancias asombrosas.

La ya famosa canción “All I Want For Christmas Is You”, fue lanzada en 1994, tema que se ha convertido en el símbolo de las festividades navideñas y en una fuente inagotable de ingresos para la Mariah Carey. llamada ahora como la “reina de la Navidad”.

Aunque en su lanzamiento inicial la canción no tuvo los resultados esperados y no logró colarse a los primeros lugares en las listas de popularidad, esto por las normas de los rankings vigentes en esos tiempos, pero el paso de los años, dio un giro inesperado y se ha convertido en un ícono de la Navidad.



Fue hasta 2019, que el tema “All I Want For Christmas Is You” se posicionó y lideró la lista del Billboard Hot 100, y se mantuvo en los años siguientes.

Los millones que ha generado “All I Want For Christmas Is You”

Desde ese tiempo, cada mes de diciembre se escucha por todos lados la canción navideña de Mariah Carey, destacando por las millones de reproducciones en plataformas de streaming, pero no solo son las reproducciones, lo que destaca de “All I Want For Christmas Is You” , sino los millones que le hace ganar a la artista californiana.

De acuerdo a estimaciones de la revista Forbes, “All I Want For Christmas Is You” ha logrado generar más de $60 millones de dólares en regalías desde su lanzamiento.

Las estimaciones de Forbes no contemplan las ventas físicas, ni las descargas digitales, ni las licencias que se han otorgado para campañas publicitarias, pero todo suma para la millonaria cuenta de Mariha Carey, que empieza a desempolvar su traje navideño.

