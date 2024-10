Rihanna dice que le gustaría hacer un dueto con Billie Eilish

El sueño de muchos artistas es poder colaborar con Rihanna en alguna canción, pero ahora ésta dio a conocer que le encantaría hacer un dueto con Billie Eilish, quien poco después se mostró sorprendida con esa declaración.

Rihanna fue entrevistada para Access Hollywood durante un evento en el que lanzó su colección de zapatos deportivos. La joven periodista dejó para el final la pregunta: “¿Quién es el colaborador de tus sueños, con quien te gustaría cantar o hacer una canción?” La también empresaria dijo: “Si tan sólo pudiera hacer una canción con Billie Eilish, eso sería bueno. Ella es tan buena”.

Pocas horas después de que se dio a conocer esa entrevista, Eilish recurrió a sus historias de Instagram para compartir un fragmento y expresar su sorpresa. Sintiéndose halagada por esas declaraciones, escribió: “Oh, Dios mío. Absolutamente. ¿Qué diablos?”

Durante dos años los fans de Rihanna le han pedido un nuevo álbum. El último que ha grabado hasta ahora es Anti, editado en 2016, y en 2022 grabó dos canciones para el soundtrack de la película “Black Panther: Wakanda Forever”: “Born Again” y “Lift Me Up”; esta última fue un éxito a nivel mundial.

En cuanto a Billie, este año ha obtenido excelentes críticas por su álbum Hit Me Hard And Soft, que ha generado los sencillos “Lunch” y “Birds Of a Feather”. La cantante está nominada a cinco premios EMA de MTV, entre éstos los de Mejor Artista, Mejor Canción y Mejor Colaboración.

