Billie Eilish se pronuncia en contra de los conciertos de tres horas: “Eso es literalmente psicótico”

Una de las giras más esperadas del año es la de Billie Eilish, con la que recorrerá países como Canadá, España, Australia y Estados Unidos. Pero contrario a la costumbre de artistas como Taylor Swift, Beyoncé y Bruce Springsteen, que hacen shows de más de tres horas, ella no está dispuesta a dar un concierto tan largo.

Durante un reciente chat con sus fans, la cantante de 22 años fue muy clara al decir que sus presentaciones no serán maratónicas: “No voy a hacer un show de tres horas, eso es literalmente psicótico. Nadie quiere eso. Ustedes no quieren eso. Yo no quiero eso. Ni siquiera quiero eso como fan. Hasta a mis artistas favoritos en el mundo, no voy a tratar de escucharlos durante tres horas. Eso es demasiado largo”.

Luego de ese comentario, los seguidores de Eilish le preguntaron si en los conciertos del tour interpretará todas las canciones de su nuevo álbum Hit Me Hard And Soft, que salió a la venta hace unos días. La respuesta también fue negativa: “No puedo hacer eso. Los shows serían tan largos como un millón de años”. La gira comenzará el 29 de septiembre en Quebec, Canadá.

Algunos cibernautas interpretaron las declaraciones de Billie como una indirecta a Taylor Swift, algo que ya había ocurrido en marzo, cuando la ganadora del premio Oscar criticó a los artistas que estrenan sus álbumes en distintos empaques para el formato de vinil. Poco después ella recurrió a su cuenta de Instagram para escribir el mensaje: “No estaba exponiendo a alguien en particular. Estos son problemas sistémicos a nivel de toda la industria. Y cuando se trata de variantes, muchos artistas lanzan (esas ediciones), ¡incluyéndome a mí!”

Hay algo en lo que Billie sí compitió contra Taylor, y es que esta semana su álbum Hit Me Hard And Soft debutó en el segundo lugar de la lista Billboard 200, con 339,000 unidades vendidas, mientras que el de Swift, The Tortured Poets Department, colocó 378,000 unidades, por lo que se mantiene en el número 1. En cuanto al nuevo sencillo de Eilish, “Lunch”, ha sido todo un éxito. Ocupa el quinto lugar en el Hot 100, y el videoclip lleva ya más de 21 millones de vistas en YouTube.

