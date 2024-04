Billie Eilish anuncia su nuevo álbum, pero se enfurece porque filtraron la lista de canciones

El 8 de abril Billie Eilish informó a través de Instagram que tenía una sorpresa para sus fans, la cual daría a conocer al día siguiente. Ella no pudo esperar y a las pocas horas anunció que su esperado tercer álbum llevará por título Hit Me Hard And Soft (Golpéame Fuerte y Suave), y estará disponible a partir del 17 de mayo.

Eilish compartió la portada del disco (en la que aparece vestida de color negro y bajo el agua), y junto a la fotografía escribió el siguiente mensaje: “HIT ME HARD AND SOFT, MI TERCER ÁLBUM, LLEGA EL 17 DE MAYO.🥹🥹🥹 Es muy loco escribir esto ahorita, estoy nerviosa y emocionada 🫣 No voy a promocionar sencillos, quiero darles todo a la vez :PPP Finneas y yo verdaderamente no podíamos estar más orgullosos de este álbum, y absolutamente no podemos esperar a que lo escuchen. Los amo”. 🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃

En sus historias de esa red social Billie publicó varias fotos que la muestran usando camisetas con variantes de la portada del álbum como estampado, pero también expresó su enfado debido a que la revista Rolling Stone dio a conocer la lista de canciones de Hit Me Hard And Soft. Los títulos ya no están disponibles, pero eso no evitó que la artista escribiera la frase “J***** Rolling Stone” en un post.

Hace algunas semanas Billie Eilish comentó a la revista Billboard sobre lo importante que es para ella la sostenibilidad ambiental, y es por ello que las ediciones de su nuevo álbum en formato de vinil contarán con materiales 100 por ciento reciclados. En su sitio web se informó al respecto: “Todos los paquetes están hechos de papel y cartones con certificación FSC, elaborados 100% a partir de residuos posconsumo y fibras recicladas preconsumo. En lugar de plástico retráctil, las fundas son 100% recicladas y reutilizables”. El álbum también estará disponible en cassette y CD.

En cuanto al título de esta nueva producción, se emitió un comunicado en el que se explica su concepto: “El álbum hace exactamente lo que sugiere el título: te golpea fuerte y suave tanto en términos líricos como sonoros, mientras cambia géneros y desafía tendencias a lo largo del camino. Hit Me Hard And Soft viaja a través de un vasto y expansivo paisaje sonoro, sumergiendo a los oyentes en un espectro completo de emociones”.

