Billie Eilish confiesa que terminó con su novio después de soñar con Christian Bale

Billie Eilish ha sorprendido a sus fans al revelar que es fan del actor inglés Christian Bale, y que después de soñar con él se decidió a terminar con el novio que tenía hace dos años, de lo cual no se arrepiente.

En una entrevista con la presentadora y comediante inglesa Amelia Dimoldenberg, la cantante estuvo acompañada de su hermano Finneas O’Connell; éste dijo en broma que se había inspirado en Cillian Murphy para la canción “Ocean Eyes”, a lo que Billie exclamó: “Batman es el único”, refiriéndose a Bale. “Hace dos años soñé con Christian Bale. Era en un pequeño café bajo la luz del sol, y me hizo darme cuenta de que tenía que romper con mi novio en ese momento”. Ella agregó que le gusta mucho la película “The Dark Knight” de 2008.

Aunque Eilish no dijo quién era su novio entonces, podría tratarse del rapper 7:AMP, cuyo verdadero nombre es Brandon Adams. Luego de terminar esa relación a mediados de 2022 la cantante salió durante ocho meses con Jesse Rutherford, el líder del grupo The Neighbourhood.

Dimoldenberg también le preguntó a Billie sobre el grupo Spice Girls y cuál era su integrante favorita, a lo que contestó: “Todas. A nuestro papá le encantaba Sporty Spice (Melanie Chisholm). Cuando era niña me encantaba Baby Spice (Emma Bunton), pero estaba completamente enamorada de Ginger (Geri Halliwell). Aunque, mirando hacia atrás, la mejor era Scary Spice (Melanie Brown).

Billie Eilish y Finneas O’Connell están listos para acudir el 10 de marzo a la entrega de los premios Oscar, ya que están nominados en la categoría de Mejor Canción Original por “What Was I Made For?”, tema de la película “Barbie”. Otros títulos en esa terna son “Wahzhazhe (A Song for My People)”, “It Never Went Away”, “The Fire Inside” y “I’m Just Ken”.

