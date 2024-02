Billie Eilish informa que su tercer álbum ya está terminado

Los fans de Billie Eilish han estado esperando con ansia su nuevo disco, y la cantante ahora decidió complacerlos publicando en Instagram unas fotografías en las que aparece con el rostro cubierto y sólo dejando ver sus ojos; la sorpresa fue el mensaje que escribió, que dice: “Mi álbum está masterizado”, confirmando así que ya falta muy poco para el lanzamiento.

Desliza para ver todas las fotos

En diciembre de 2023, Eilish -que se distingue por ser una perfeccionista- acudió como invitada al programa de Jimmy Fallon, en el que comentó, entre otras cosas, que estaba dando los toques finales a esa producción, en la que colabora su hermano Finneas O’Connell. Ella no lanza un álbum desde 2021, cuando llegó al número 1 de ventas en Estados Unidos y el Reino Unido con Happier Than Never, del cual se promocionaron sencillos como “Therefore I Am” y “Your Power”.

El año pasado Billie regresó a las listas de éxitos gracias a la canción “What Was I Made For?”, escrita para la película “Barbie” y con la que ganó el premio Grammy. Ella habló con Fallon acerca de cómo compuso ese tema, que está nominado al Oscar: “Finneas me dijo: ‘¿Quieres hacer una canción para “Barbie”?’ Y yo le dije: ‘¿Qué?’ Todo fue muy amigable, casual y muy cool. Ya en enero (de 2023) estábamos Finneas y yo en el estudio y vimos los primeros 30 minutos de la película…Escribimos la canción en una “sentada””.

Hace algunos días la artista generó muchos comentarios debido a un video que se difundió en el que se le ve durante la entrega de los People’s Choice Awards platicando con Kylie Minogue. Eilish expresa su desagrado debido a la presencia de TikTokers en el evento, lo cual provocó polémica entre los influencers.

Sigue leyendo: