Billie Eilish se pronuncia ante las críticas a su gradual cambio de imagen

A principios de este mes Billie Eilish acudió a la Met Gala usando un vestido negro con encajes y presentando una imagen más sensual; eso generó comentarios entre sus fans, y algunos de ellos señalaron que la cantante se había “vendido”, cambiando sus prendas holgadas por ajustados atuendos.

En varios mensajes publicados en sus historias de Instagram (y que posteriormente borró), Billie, de 21 años, fue muy directa al pronunciarse ante esas críticas: “Aquí una carta a algunos comentarios que he visto algunas veces: Pasé los primeros 5 años de mi carrera completamente borrada por ustedes, tontos, por lucir como un niño y vestirme como lo hacía, y constantemente me decían que estaría más sexy si actuara como una mujer. Y ahora, cuando me siento lo suficientemente cómoda como para usar algo remotamente femenino o ceñido, “CAMBIÉ y me vendí…” y “¿qué le pasó a ella?” Dios mío, “no es lo mismo Billie, ella es como el resto”, bla, bla. Ustedes son unos verdaderos idiotas. LOL. Puedo ser ambas p*****s payasos. DEJEN A LAS MUJERES EXISTIR!”

No todo paró ahí, pues en otro mensaje la ganadora del premio Grammy defendió el derecho de las chicas a vestirse de la manera que quieran y cambiar de look: “¿Sabían que las mujeres son multifacéticas? Créanlo o no, las mujeres pueden estar interesadas en múltiples cosas”. Billie ahora luce su cabello negro, y en uno de sus recientes posts de Instagram -que ya ha superado los 10 millones de likes– aparece usando un ajustado top y mostrando el tatuaje que tiene en su abdomen.

