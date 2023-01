Billie Eilish presume su look al modelar un escotado vestido negro

Billie Eilish ha impactado a sus fans con su más reciente publicación en Instagram: una serie de fotos en las que aparece con su nuevo look de cabello negro y un escotado vestido. En las imágenes (en su mayoría selfies y que ya superan los seis millones de likes en esa red social) ella sacó su faceta de modelo al posar recostada en el piso, complementándolas con el mensaje “me estás mirando directamente”.

La cantante presumió otra de sus originales combinaciones en un outfit compuesto por abrigo, suéter, falda y bufanda estampada, contrastando con sus zapatos y sus medias negras. Es el nuevo concepto que maneja para este año.

Hace varios meses Billie Eilish dio a conocer públicamente su relación con el cantante Jesse Rutherford, y desde ahí comenzó a lucir muy sonriente en varios de sus posts. Para ejemplo están las fotos que compartió en Navidad y que la muestran usando un minivestido de terciopelo rojo. View this post on Instagram A post shared by BILLIE EILISH (@billieeilish)

