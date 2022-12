Billie Eilish celebra sus 21 años con detalles de su película

La artista Billie Eilish llega a los 21 años con una carrera impresionante en la música, marcando su propio estilo a la hora de vestir, y también lo hará en el séptimo arte, ya que próximamente presentará su película “Billie Eilish Live at The O2“.

Esta filmación llegará a las salas de cine del mundo el 27 de enero del próximo año y será sobre su concierto en el O2 de Londres, grabado en 4K y con sonido Dolby Atmos.

Lo más resaltante de esta filmación es que será una versión extendida nunca antes vista de este impresionante proyecto que llevará a sus espectadores a un viaje cautivador, visualmente de principio a fin, dentro del corazón de la gira de la Eilish: “Happier Than Ever, The World Tour“, el cual ha marcado nuevos récords de ventas.

“Siempre he querido hacer un musical que capte realmente la energía de mis espectáculos en vivo. Estos últimos 16 meses han sido muy especiales para mí, por poder estar de nuevo en la carretera, presentándome en vivo y compartiendo salas con tanta gente increíble de todo el mundo. Esta película es una experiencia visual en vivo y un recuerdo para todos nosotros, una celebración de todo lo que me gusta de esta gira y, sobre todo, de todos los que han venido a verme. Este es mi agradecimiento”, dijo la artista sobre este proyecto durante una entrevista.

Con tan solo 21 años, Eilish ha demostrado su gran talento en la industria musical, ya que cuenta con varios Grammys y además es ganadora de un premio Oscar.

Sam Wrench será el director de esta película y utilizó 20 cámaras para capturar la extraordinaria experiencia visual de este concierto, así como momentos íntimos y únicos entre Eilish y sus fanáticos.

Las canciones más éxitosa de la artista como: “Bad guy”, “Therefore I Am”, “Bury a friend”, “My future”, “Happier Than Ever”, “Everything I Wanted”, “Your Power” y muchas otras, están presente en esta filmación.

Marc Allenby, CEO de Trafalgar Releasing, dijo sobre este nuevo filme del concierto: “Nos complace presentar a Billie Eilish por primera vez en los cines de todo el mundo. La versión extendida de su brillante concierto Live at The O2 es un espectáculo visual que luce y suena increíble en la gran pantalla. El público de los cines de todo el mundo estará encantado de poder disfrutar del concierto completo junto a sus fans“.

