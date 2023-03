Billie Eilish comparte una foto de su rostro ensangrentado en el set de la serie “Swarm”

Billie Eilish ha causado sensación en Instagram gracias a unas fotografías que publicó, en las que aparece con el rostro ensangrentado y sonriendo en su camerino. Las imágenes fueron tomadas durante la grabación del episodio “Running scared” de la serie “Swarm”, en la que hizo su debut como actriz.

“Swarm” es protagonizada por la actriz Dominique Fishback, quien interpreta a una joven que comete muchos asesinatos tras conocer artistas. La serie acaba de estrenarse en la plataforma Amazon Prime Video y la actuación de Eilish ha obtenido buenas críticas.

Aunque no ha lanzado nuevo material musical Billie no descuida sus proyectos alternos; el mes pasado lanzó su nuevo perfume “Eilish No. 2”, el cual ha promocionado en una gran campaña. En su cuenta de Instagram compartió una foto que la muestra recostada boca abajo y usando un vestido negro, al mismo tiempo que sostiene una botella de la fragancia. View this post on Instagram A post shared by BILLIE EILISH (@billieeilish)

