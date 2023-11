Billie Eilish habla de su experiencia al trabajar con Rosalía

Billie Eilish es una de las artistas más famosas actualmente, y millones de fans se han sentido identificados con las letras de sus canciones. Ahora ella fue entrevistada por Variety acerca de sus composiciones, recordando los temas que más le gustan, y en un momento de la conversación habló de su experiencia al trabajar con Rosalía, en el sencillo “Lo Vas a Olvidar”, que lanzaron en 2021.

Tras leer un fragmento de la letra de esa canción, Eilish comenzó su relato acerca de como conoció la música de la cantante española: “Estoy segura que en 2018 yo estaba en Asia de gira, y para entonces ya era una gran fan (de Rosalía). Ella había lanzado “Malamente”, y yo dije: ‘Eso es lo más enfermo del mundo’. No sé quién contactó a quién, pero terminamos hablando. Recuerdo que ella me envió un video, en el que decía (imitando su acento): “Tengo una intuición de que debemos hacer música juntas”. Y yo dije: ‘Alto’, y grabé eso que me dijo, lo guardé y se lo mostré a todos. estaba muy emocionada”.

Poco después las dos artistas se encontraron: “Muchos meses después fui al estudio, donde pasé dos días, y ahí tuvimos un par de ideas; fue así como esta canción surgió, lo cual fue muy agradable, porque ninguna de nosotras dijimos: ‘Tenemos que hacer un hit’. Sólo dijimos: ‘Hagamos algo loco, tal vez a la gente no le guste, pero es tenso’. Ella tiene una visión, y tiene que ser su visión, lo cual aprecio mucho. Porque yo soy igual, soy una persona que quiere que las cosas salgan de cierta forma, y ella igual, por lo que definitivamente juntarnos fue algo explosivo. La amo. Ella es tal vez la mejor intérprete en el mundo”. “Lo Vas a Olvidar” se incluyó en el soundtrack de la serie de televisión “Euphoria”.

Billie no podía dejar de comentar acerca de su más reciente éxito, “What Was I Made For”, de la película “Barbie” y que ya desde ahora considera uno de su clásicos: “Amo mucho esa canción, me siento muy conectada con ella y estoy muy orgullosa de haberla hecho. Nunca pensé cuánta gente se identificaría con ella, y el hecho de que ha resonado en tantas mujeres es probablemente mi parte favorita de todo el proceso. Me he pasado la vida amando a las chicas y estando preocupada de que me odien por alguna razón, queriendo impresionarlas y demás, pero me siento como una de las chicas. No sé, nunca me he sentido como una chica, siento que en las redes sociales hay muchas cosas de madre-hija, videos, historias, relaciones con las hermanas, las mejores amigas, y eso era todo para mi canción, y me puso muy feliz. Las chicas son increíbles, de muchas formas”.

Hace unos días se anunciaron las nominaciones al premio Grammy, y Billie Eilish compite con ese tema en cinco categorías (Grabación Del Año, Canción Del Año, Mejor Interpretación Pop Solista, Mejor Canción Escrita para Medios Visuales y Mejor Video Musical); ella también podría ganar el premio a la Mejor Interpretación de Dúo o Grupo, por la canción “Never Felt So Alone”, casualmente también de la serie “Euphoria”.

