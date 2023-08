Billie Eilish se recuesta en el piso, usando minishorts y un ajustado top negro

Billie Eilish siempre ha sorprendido por sus originales outfits, y al parecer el más reciente que mostró en Instagram encantó a sus seguidores, pues las fotografías que publicó obtuvieron más de seis millones de likes. En las imágenes ella aparece recostada en el piso, usando zapatos deportivos, pantimedias, minishorts, un ajustado top negro y un pasamontañas; poco después descubrió su rostro.

Desliza para ver todas las fotos

La cantante también informó a sus fans que su sencillo “Bad guy” obtuvo el disco de diamante -el máximo honor de la Industria de la Grabación en Estados Unidos-, por haber logrado vender más de 10 millones de unidades. Junto a una foto tomada durante el videoclip de ese tema ella escribió: “Por siempre agradecida por esta tonta canción. Los amo mucho”. View this post on Instagram A post shared by BILLIE EILISH (@billieeilish)

El más reciente sencillo de Billie, “What was I made for?”, también ha tenido un buen éxito. La balada que la cantante escribió para el soundtrack de la película “Barbie” ocupó el Top 40 de la revista Billboard, y el videoclip promocional ha obtenido hasta el momento más de 21 millones de vistas en YouTube.

Sigue leyendo: