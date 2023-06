Billie Eilish sorprende a sus fans con una foto que la muestra usando bikini de hilos

Vaya sorpresa la que ha dado Billie Eilish a sus millones de fans, ya que su amiga Annabel Zimmer (hija del aclamado compositor Hans Zimmer) compartió en sus historias de Instagram una foto que muestra a la cantante muy sonriente y tomando el sol, mientras luce su figura en un microbikini de hilos con estampado. View this post on Instagram A post shared by bils bestie (@inluvweilish)

Los seguidores de la ganadora del Grammy también notaron en la imagen que ella luce en su pecho un tatuaje que se hizo hace tres años y que dice “Eilish” -su apellido-, según ella misma reveló en un video de Vanity Fair. De inmediato los halagos a Billie comenzaron a surgir en esa red social.

En los últimos meses Billie Eilish ha cambiado gradualmente su imagen. Luego de que en junio asistiera a la Met Gala usando un vestido negro lleno de transparencias muchos de sus fans criticaron su cambio de estilo, a lo que ella respondió en sus historias de Instagram con un largo mensaje: “Pasé los primeros 5 años de mi carrera completamente ignorada por ustedes, tontos, por lucir como un niño y vestirme como lo hacía, y constantemente me decían que estaría más sexy si actuara como una mujer. Y ahora, cuando me siento lo suficientemente cómoda como para usar algo remotamente femenino o ceñido, “CAMBIÉ y me vendí…” y “¿qué le pasó a ella?” Dios mío, “no es lo mismo Billie, ella es como el resto”, bla, bla. Ustedes son unos verdaderos idiotas. LOL. Puedo ser ambas p*****s payasos. DEJEN A LAS MUJERES EXISTIR!”

