Usando ajustado top Billie Eilish presume un tatuaje en su abdomen

Foto: Theo Wargo for Karl Lagerfeld / Getty Images

Billie Eilish sacó su lado sensual en Instagram, al publicar un video en el que aparece en su casa, usando un ceñido top con estampado y unos jeans a la cadera que le permitieron lucir el tatuaje que tiene en su abdomen; el clip causó sensación y hasta el momento lleva más de cuatro millones de likes. View this post on Instagram A post shared by BILLIE EILISH (@billieeilish)

La cantante de 21 años (quien recientemente terminó su relación con Jesse Rutherford) casi nunca escribe mensajes junto a sus publicaciones, y en otro clip mostró su rostro al acudir a la Met Gala, que se llevó a cabo hace algunas semanas y en la que lució un atuendo de color negro. View this post on Instagram A post shared by BILLIE EILISH (@billieeilish)

Actualmente Billie promociona el sencillo “Never felt so alone”, que es una colaboración con el cantante inglés Labrinth. Ella también participó en el videoclip promocional, y en su cuenta de Instagram comentó acerca de este trabajo: “Me siento tan honrada de estar en esta canción con Lab. Absolutamente no dudé cuando me pidió estar en el tema. Pensé en mantenerlo como una sorpresa. Lab merece todo y más. Es brillante. (Mi hermano) Finneas y yo nos divertimos mucho jugando en esta canción”.

