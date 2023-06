Billie Eilish asegura que prefería morir antes que no tener hijos

Una vez más, la cantante Billie Eilish encabeza los titulares con un tema relacionado a su vida privada. Sin embargo, en esta ocasión es gracias a la inesperada confesión que hizo sobre la emoción que siente con respecto a la maternidad, así como su deseo de tener hijos.

En una entrevista reciente con ‘The Sunday Times’, la intérprete de “Bad Guy” se sinceró como nunca antes con respecto a la gran ilusión que le hace poder convertirse en madre en algún punto de su vida.

De hecho, la idea está tan presente en sí misma que al momento de compartir su deseo, asegutó que “preferiría morir” a no tener hijos porque “los necesita”.

Eso sí, aunque se trata de algo que desea alcanzar, Eilish detalló que hay varios aspectos sobre este rol que la aterran: “Cuanto más mayor me hago, más experimento cosas. Solo pienso, ‘uuggh, qué voy a hacer cuando mi hijo piense que esto es lo correcto y yo diga: ¡no, no lo es!’, y no me escucharán”, dijo.

Cabe recalcar que dichas declaraciones surgen a solo unas semanas de que se anunciara el fin de su romance con el músico Jesse Rutherford, quien es 10 años mayor que ella. Dicha noticia se reveló desde un comunicado difundido por Page Six.

“Podemos confirmar que Billie y Jesse se separaron amigablemente y siguen siendo buenos amigos. Todos los rumores de engaño son falsos. Ambos están actualmente solteros”, apuntaron los representantes de Billie Eilish.

Si bien hasta el momento se desconoce el motivo que los llevó a poner fin a su relación, mucho se habló sobre el efecto que la diferencia de edad de 10 años pudo haber tenido sobre ellos. Y es que una vez que la parejita se mostró en público por primera vez, los internautas no dejaron pasar la oportunidad de compartir su opinión al respecto, no siempre de manera positiva.

