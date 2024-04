Billie Eilish da un adelanto de su nuevo sencillo

En los últimos días Billie Eilish ha mantenido a sus millones de fans muy atentos, ya que en cualquier momento puede lanzar su nuevo sencillo. Ella dio un adelanto en Instagram, publicando un video en el que aparece hundiéndose en el agua, cuando de repente una persona la ayuda a salir a la superficie.

Junto al clip, que tiene como música de fondo el nuevo track, la cantante escribió “¿LISTOS?”, confirmando así que ya es inminente su regreso. El post obtuvo en muy poco tiempo más de seis millones de likes, pero hay otra pista, ya que en sus historias de esa red social Billie incluyó la frase “Hit me” -que podría ser el título de la canción- y la frase: “Mañana les cuento algo”.

Hace algunos días comenzó una campaña para generar expectativa por el nuevo trabajo musical de Billie Eilish, pues aparecieron en pantallas y espectaculares de varias ciudades frases como “Ella es los faros, yo soy el venado” y “Trato de vivir en blanco y negro”, destacando el color azul, que al parecer forma parte del concepto visual de su álbum.

Recientemente la artista de 22 años obtuvo millones de nuevos seguidores en su cuenta de Instagram, al añadirlos como “mejores amigos” cuando ingresan a la sección de historias. Algunos de los fans de Billie han preguntado qué es lo que está pasando, pero todas esas dudas podrían resolverse mañana, con las noticias que ella revele.

El más reciente álbum de Billie Eilish es Happier Than Ever, lanzado en 2021 y que llegó al primer lugar de ventas tanto en Estados Unidos como en Reino Unido. El año pasado ella grabó la canción “What Was I Made For?” para el soundtrack de la película “Barbie”, que resultó un éxito a nivel mundial, y hace algunas semanas obtuvo el premio Oscar precisamente por ese tema.

