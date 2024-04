Billie Eilish anuncia las fechas de su gira mundial “Hit Me Hard And Soft”

Los fans de Billie Eilish se entusiasmaron cuando ella dio a conocer que el 17 de mayo lanzará su tercer álbum Hit Me Hard And Soft, pero ahora decidió sorprenderlos al publicar en su cuenta de Instagram el póster con las fechas de su próxima gira mundial, que iniciará el 29 de septiembre en Quebec, Canadá.

Del 1 de octubre al 17 de diciembre la cantante recorrerá Estados Unidos. Luego se tomará dos meses de descanso y a partir del 18 de febrero de 2025 visitará países como Australia, Suecia, Dinamarca, Polonia, Francia, España, Inglaterra e Irlanda.

Hace algunas semanas Eilish dio una entrevista a Billboard en la que comentó que siempre ha defendido la sostenibilidad ambiental. Es por ello que durante el tour, en los vestíbulos de las arenas y auditorios en los que se presente, habrá una aldea ecológica llamada Billie Eilish Reverb. Ahí sus fans podrán conectarse con organizaciones sin fines de lucro; además, una parte de los ingresos en las entradas estará destinada a la organización Reverb, apoyando los esfuerzos de ésta para afrontar la inseguridad alimentaria y la crisis climática.

Hit Me Hard And Soft ha sido muy esperado por los millones de seguidores de Billy. El productor es su hermano Finneas O’Connell, y algunos de los títulos de las canciones son “Lunch”, “Skinny”, “Wildflower” y “Chihiro”. El disco no contará con sencillos promocionales, ya que la artista desea que el público lo disfrute como una obra completa.

A Billie le encanta jugar con su imagen, y también complació a sus fans al publicar en sus historias de Instagram un video en el que aparece usando una camiseta ajustada y luciendo su cabello húmedo. Hace unos días ella causó furor en el Festival Musical de Coachella cuando sorpresivamente se presentó durante el show de Lana Del Rey, con quien interpretó los temas “Ocean Eyes” y “Video Games”.

