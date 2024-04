Billie Eilish se sincera sobre sus grandes miedos: le tiene pánico a la gente y a estar sola en casa

La cantante californiana Billie Eilish, de 22 años y quien ganara recientemente un Oscar por Mejor Canción Original por ‘What I was made for?’ de la película Barbie, sorprendió con las recientes declaraciones que dio, al asegurar que su vida ha estado lejos de ser color de rosa, pues la fama no solo le ha traído gratos momentos, sino también espeluznantes, tal y como lo confesó en una reciente entrevista que tuvo con Rolling Stone.

La entrevista, publicada el 24 de abril, nos permitió conocer más a fondo a la reconocida artista, quien a los 17 años ya tenía un disco número uno, lo que trajo consigo un impresionante reconocimiento, pero también tremendos problemas, pues ha sido blanco del acoso en cualquier cantidad de oportunidades.

“No está en la descripción del trabajo, seguro. Pasaron cosas realmente aterradoras en mi vida personal y mi seguridad se vio comprometida un par de veces, y eso es una gran parte de mi vida. Eso es algo con lo que tengo que vivir. Pero no sé, realmente me hizo sentir resentimiento por mi vida, cuando ni siquiera puedes estar en tu propia casa”, detalló la artista sobre el precio que tiene la fama, pues se deja de ser una persona más para ser admirada por millones.

Al igual detalló que desarrolló un miedo a las personas, por lo que para ella representa todo un reto y un sacrificio ser persona pública.

“Simplemente, da miedo para alguien como yo, e incluso si no da miedo, significa estar expuesto y ser vulnerable y ser visto y filmado y lo que sea. Pero con todo eso en mente, he elegido hacer lo que más me asusta. Estoy mordiendo la bala y existiendo en el mundo por primera vez”, anotó.

En la misma conversación detalló que su vida no es de color de rosa, como muchos pudieran llegar a imaginar, pues ha tenido episodios de depresión, además de considerarse como una persona infeliz.

“Sé que tengo suerte, pero soy tan infeliz. En toda mi vida, nunca he sido una persona feliz, de verdad. He sido una persona alegre, pero no una persona feliz. Experimento alegría y risa y puedo encontrar diversión en las cosas, pero soy una persona deprimida.

He sufrido mucha depresión toda mi vida. Cuando las cosas suceden en mi alma, o lo que sea, a lo que siempre me he aferrado es: ‘Bueno, pasará. Vendrá en oleadas y empeorará y mejorará’. Y eso siempre me ha reconfortado. Y esta vez, literalmente, estaba como: ‘No me importa. Ni siquiera quiero que mejore”, detalló en la misma conversación, donde habló de muchos más temas, como la sexualidad.

