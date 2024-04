Dan a conocer qué pasaría con la mansión de William Levy y Elizabeth Gutiérrez tras su ruptura

Más de 20 años de noviazgo y dos hijos en común son los nexos que unían a William Levy y Elizabeth Gutiérrez, quienes nunca quisieron llevar su relación a otro nivel, por lo que han surgido rumores sobre qué pasará con todos los bienes que adquirieron durante sus más de dos décadas juntos.

Aunque aún ninguno de los dos se ha pronunciado sobre el tema legal, las leyes de la Florida son muy claras sobre diversos puntos que competen a su historia de amor y que incluyen a Kailey, su hija, quien aún es menor de edad.

La joven, que decidió irse a vivir con la actriz tras la separación de sus padres, podría ser uno de los puntos más delicados de la posible disputa que podría iniciar la expareja en los tribunales por su custodia y manutención.

De acuerdo a Vanessa Vásquez de Lara, una abogada consultada por la revista People, a William Levy le correspondería hacerse cargo de la manutención, al ser el que mayores ingresos percibe de los dos.

Otro tema a destacar es que, al no estar casados y en la Florida no reconocerse las uniones de hecho, la repartición de bienes queda sin efecto, por lo que nadie podrá pelear para recuperar lo que consideren como suyo, sin embargo, en ese tenor no entraría la mansión que tienen en el área de Broward, en Miami, pues está a nombre de ambos.

La repartición por la posible venta de la casa, que está valuada en más de $5 millones dólares, no sería en partes iguales, sino que cada uno recibiría el porcentaje que invirtió, es decir, si él pagó más, a él le tocará recibir una cifra mayor.

Estos son tan solo dos de los escenarios que podría enfrentar la expareja en caso de que no lleguen a ningún acuerdo y quieran llevar su caso ante los tribunales, donde ella no podrá cobrar los ingresos que él percibió y que ella dejó de ganar durante el tiempo que se dedicó al hogar.

