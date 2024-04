Billie Eilish habla abiertamente sobre su experiencia con la sexualidad y la autoexploración

Desde que admitió su atracción hacia las mujeres, Billie Eilish ha estado abordando abiertamente su sexualidad. Durante una entrevista reciente con Rolling Stone, la cantante mencionó en tono jocoso que “debería tener un doctorado en autoplacer” y que el sexo es uno de sus temas favoritos de conversación.

Además de eso, la ganadora del Oscar habló sobre su nueva canción titulada ‘Lunch’, la cual aborda un amorío con otra mujer. Acerca de su tema, expresó en la entrevista:

“He estado enamorada de las chicas toda mi vida, pero simplemente no entendía, hasta que el año pasado me di cuenta de que quería mi cara en una vagina”.

La artista también contó que comenzó a escribir la letra antes de tener un encuentro con alguna mujer y la terminó después de pasar a la intimidad con otra.

Billie Eilish aborda el autoplacer

En la entrevista, la artista también abordó el tema de la autoexploración y confesó que debería tener un “doctorado en autoplacer” por la cantidad de veces que lo hace al día.

Añadió que: “En parte porque es caliente, pero también me hace tener una conexión tan profunda conmigo misma y con mi cuerpo, y tener un amor por mi cuerpo que realmente no he tenido nunca”.

La intérprete de ‘Bad Guy’ comentó acerca del poder de autoplacer en la percepción del cuerpo: “La gente debería estar masturbándose, hombre. No puedo enfatizar lo suficiente, como alguien que ha tenido problemas corporales extremos y dismorfia toda mi vida”.

Eilish reveló su bisexualidad en una entrevista con Variety, la revista tituló al respecto y la cantante no lo tomó muy bien.

Después, declaró que “Nunca estuve planeando hablar de mi sexualidad, nunca, ni en un millón de años. Es realmente frustrante para mí que haya surgido”.

Sin embargo, después de ese inconveniente, la cantante se abrió mucho más y ahora está ofreciendo más detalles acerca de su sexualidad.

¿Qué se sabe del nuevo disco de Billie Eilish?

Aún se desconoce la fecha de estreno del nuevo disco de la cantante. Pero, se conoce el nombre del disco ‘Hit Me Hard and Soft’.

A diferencia de sus lanzamientos anteriores, en esta oportunidad la cantante no ha estrenado ningún single, solo ofreció un adelanto de una canción.

En esta oportunidad, la artista escogió una estrategia de marketing poco habitual: Añadió a todos sus seguidores a sus historias de “mejores amigos” y comenzó a compartir imágenes de lo que sería su nueva era.

En sus redes sociales escribió que este es uno de los proyectos más personales de su carrera y que está emocionada por compartirlo con el mundo.

