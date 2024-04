Billie Eilish explica por qué no lanzará sencillos de su nuevo álbum

Hace algunas semanas Billie Eilish complació a sus fans anunciando que el 17 de mayo estará disponible su esperado nuevo álbum Hit Me Hard And Soft, pero llamó la atención que entre sus múltiples mensajes escribió: “No hago sencillos, quiero dárselos todo a la vez”.

Ahora, en la entrevista que concedió a Rolling Stone, la cantante de 22 años explicó a qué se debe su decisión de no promocionar en esta ocasión canciones de forma aislada: “No me gustan los sencillos de los álbumes. Cada vez que un artista que amo saca un sencillo sin el contexto del álbum, ya soy propensa a odiarlo. Realmente no me gusta cuando las cosas están fuera de contexto. Este álbum es como una familia: no quiero que un niño pequeño esté solo en medio de la habitación”.

Recientemente Billie compartió en su cuenta de Instagram una fotografía que muestra el listado de canciones de Hit Me Hard And Soft. Algunos de los títulos son “Blue”, “Wildflower”, “Chihiro”, “Lunch” y “Skinny”.

Lo que la artista no podrá evitar es que los fans se orienten por una canción en especial para que sea la más descargada en los días posteriores al lanzamiento del disco, pero eso ya está fuera de su alcance. Ella agregó: “Siento que este álbum soy yo. No es un personaje. Se siente como una versión muy mía del anterior, When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Se siente como mi juventud y quién era yo cuando era niña”.

El 12 de abril Billie Eilish causó furor en el Festival Musical de Coachella, al aparecer como invitada sorpresa durante el concierto de su amiga Lana Del Rey. Juntas interpretaron los temas “Ocean Eyes” y “Video Games”. En su cuenta de Instagram Billie describió esa experiencia como “el más grandioso fin de semana de mi vida”.

