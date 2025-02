Karla Sofía Gascón es excluida de la promoción de la película “Emilia Pérez”

La actriz Karla Sofía Gascón, protagonista de la película “Emilia Pérez”, no estará presente en los eventos que se llevarán a cabo en Estados Unidos para promocionar el filme, que está nominado a varios premios, incluyendo el Oscar.

De acuerdo con información de The Hollywood Reporter, los comentarios que Gascón escribió en la red social X (antes Twitter) hace años -y que resurgieron en los últimos días- han provocado tensión entre la plataforma de streaming Netflix (que cuenta con los derechos de distribución de la película en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido) y la actriz, por lo que no cubrirá los gastos de traslado y estancia de la artista.

Según Scott Feinberg, de dicho medio, tanto Karla Sofía como Netflix sólo tienen comunicación a través del representante Jeremy Barber, de la agencia de talentos UTA. Cierto material de promoción de “Emilia Pérez” ya no contaría con la imagen de Gascón, sino con la de Selena Gomez y Zoe Saldaña, sus coprotagonistas en el filme dirigido por Jacques Audiard, que compite por 13 premios de la Academia.

Los eventos en los que la artista no estará presente son el almuerzo de nominados a los premios AFI (el 6 de febrero), los premios Critics Choice (7 de febrero), los Producers Guild Awards (8 de febrero) y los Virtuoso Awards (9 de febrero). Ella se encuentra ahora en España, y sí podría acudir a la entrega de los premios Goya, que se llevará a cabo el próximo sábado.

Ante toda esta polémica, Karla Sofía Gascón recurrió a su cuenta de Instagram para publicar un mensaje en el que expone su frustración por lo que provocaron sus comentarios: “Durante años, me entregué en cuerpo y alma a La Familia Emilia Pérez. En estos últimos días, he pasado por una montaña rusa de emociones. He sido transparente porque no tengo nada que esconder. Durante el tiempo, me sentí perdida en mi transición, buscando aprobación en los ojos de los demás. Pero hoy, por fin sé quién soy.

“Solamente busco la libertad de existir sin miedo, de crear arte sin barreras y de seguir adelante con mi nueva vida. Me quieren aplicar el “cancel culture” (cultura de la cancelación). Les pregunto a los expertos de Hollywood, a los periodistas que me conocen y que han seguido mi trayectoria, ¿cómo avanzar?”, finalizó la actriz.

