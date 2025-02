La periodista que rastreó mensajes de Karla Sofía Gascón pide que no compita por el Oscar

Karla Sofía Gascón está en el ojo del huracán desde hace unos días, debido a una serie de mensajes que escribió hace unos años en X (antes Twitter), en los que mostraba ideas racistas y xenófobas. La actriz -que está nominada al premio Oscar por su trabajo en la película “Emilia Pérez”– ya canceló su cuenta en esa red social, pero ahora Sarah Hagi, quien rastreó los polémicos tuits, habló al respecto.

Entrevistada por Clayton Davis para Variety, Hagi dijo que cuando estaba visitando a su familia se le ocurrió investigar cuál era la postura política de Gascón. “Al principio no le presté mucha atención, pero tengo curiosidad natural, especialmente cuando se trata de figuras públicas y su política. Vi un tweet en el que usaba la palabra “islamista”, que me pareció intensa. No fue una conspiración; hago esto con muchas celebridades. Simplemente busqué un término y lo que encontré fue impactante”.

Sarah, quien vive en Canadá, dice que siguió su instinto periodístico al rastrear los mensajes de Karla Sofía: “Es justo decir que fue un desencadenante. Podría haber revisado (en X) y que no hubiera, pero fue sólo una corazonada. No significa que alguien que haya dicho algo así vaya a tener tantos tuits racistas como ella o tantos tuits antimusulmanes como ella. Cuando tienes una experiencia como la mía, sabes qué son los silbatos para perros y, para mí, ese fue un silbato para perros muy claro”.

La actriz española dijo recientemente que un grupo de personas quieren perjudicarla, pero Hagi (quien tiene un podcast llamado “Scamfluencers”) no está de acuerdo: “Esta no era una controversia viral esperando resurgir. Ella había tuiteado estas cosas y habían existido en línea, sin oposición, desde 2016 hasta 2023. No hubo rechazo, ni visibilidad. Así era como ella estaba tuiteando casualmente. No fue una inmersión profunda ni un esfuerzo orquestado: todo estaba ahí.

“Se podría pensar que con este nivel de visibilidad, alguien de su equipo, de Netflix o detrás de su campaña habría revisado sus tweets. Sin embargo, todavía estaban arriba publicados. No se trataba sólo de un comentario: había mensajes sobre George Floyd y muchas otras cosas. Señalaba arrogancia, ya sea la creencia de que estas cosas no importan o la suposición de que nadie se molestaría en mirar”.

La artista ofreció disculpas si había ofendido a alguien con los mensajes que publicó hace años, pero ése es otro punto en el que Sarah Hagi difiere: “Su disculpa no fue una disculpa. No se dirigió al grupo marginado al que se dirigía. Ella no reconoció el daño que causó. Y déjame ser clara: creo en el perdón. No creo que la gente sea irredimible. Creo que pueden asumir la responsabilidad y hacer las cosas bien. Pero su reacción inmediata no fue hacer eso. No fue humildad. En cambio, dijo: “La luz vence a la oscuridad”. Lo cual…está bien, tal vez no uses esas palabras al responder a tweets racistas”.

Si bien Hagi no se muestra orgullosa de haber descubierto los tuits, tampoco se siente responsable de haber provocado una controversia. “Esto no es mi culpa. Tampoco habría sido culpa de nadie más que encontrara estos tweets. Esto es culpa de ella. Depende de las personas que dirigen esta campaña. Y lo que es realmente una locura es que, incluso ahora, (Karla Sofía) no se ha disculpado explícitamente con el grupo al que ofendió”.

Por último, Davis le preguntó a Sarah si consideraría adecuado que los miembros de la Academia (quienes hasta el momento no han hecho comentarios) retiraran la nominación de Karla Sofía Gascón como Mejor Actriz. Su respuesta fue: “¡Absolutamente! Especialmente en el clima actual. De la misma manera que llaman a su película “importante” o cualquier término vago que se utilice…Esto no es controvertido; es racismo flagrante. No puedes tener las dos cosas. No puedes hacer que tu “elección de representación” muestre cuán progresista es una institución, y luego no tener consecuencias para una persona que es lo opuesto a eso…ella es sólo otra racista”.

