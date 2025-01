Alfredo Adame explota contra Karla Sofía Gascón

Una vez más, el conductor Alfredo Adame encabeza los titulares por sus declaraciones sin miedo al qué dirán. En esta ocasión, la protagonista de sus señalamientos fue la actriz Karla Sofía Gascón, quien recibió una nominación por su papel en la cinta “Emilia Pérez”. ¿Qué fue lo que dijo? Te contamos.

En un encuentro reciente con la prensa, el próximo participante de “La Casa de los Famosos: All Stars” no tuvo reparos en expresar su desagrado por la histrionisa. Y es que el mexicano afirmó que llegó a coincidir con ella en los pasillos de Televisa antes de que hiciera su transición de género. No obstante, la experiencia no trajo consigo un buen sabor de boca.

“Hizo un comentario muy malo donde dijo… le dijeron que si Alfredo Adame y todo y Eduardo Verástegui y lo primero que dijo es ‘no sé quiénes son’, primera mentira, por supuesto que sabe quién soy”, dijo haciendo referencia a las declaraciones de la española.

Bajo esta misma tesitura, el polémico personaje no dudó en afirmar que no es una actriz talentosa: “Anduvo aquí en México 2 años y medio en televisa (…) Es un pésimo actor, una persona frustrada y amargada, siempre andaba sol ahí mal encarado y a mí me veía feo, como con frustración y amargura, anduvo 2 años y medio aquí, le dieron una novela, un papelito y lo votaron“, contó.

Al ser cuestionado sobre su opinión ante la reciente nominación al Oscar que Karla Sofía Gascón recibió por su papel protagónico en la cinta francesa “Emilia Pérez”, Alfredo Adame fue contundente al decir que se trató de un golpe de suerte.

“Ahora dio un golpe de suerte donde le dan un papel donde le montan un andamiaje que ahorita está de moda, es tema de todos los días, el de una mujer transexual y tuvo la suerte, a mí me importa un bledo“, dijo para finalizar su encuentro con la prensa.

Seguir leyendo:

• Karla Sofía Gascón enfrentó amenazas tras interpretar a “Emilia Pérez”

• Karla Sofía Gascón provocó aplausos con su discurso en la entrega de los Golden Globe

• Alfredo Adame arremete contra Aleska Génesis y Alana Lliteras