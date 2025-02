El documental “Selena y Los Dinos” se presentó en el Festival de Sundance

“Selena y Los Dinos”, un documental sobre el famoso grupo de Tex-Mex, del cual fue parte la vocalista Selena Quintanilla, se presentó en el Festival de Cine de Sundance y obtuvo el Premio Especial del Jurado al Documental Estadounidense por Narración de Archivo.

Selena Quintanilla: historia y legado de ‘La Reina del Tex-Mex’ a 28 años de su trágica muerte

La película fue dirigida por Isabel Castro, quien junto con J. Daniel Torres revisó cientos de horas de pietaje que muestra a la banda, además de fotografías y reportajes. El filme cuenta con Suzette Quintanilla y AB Quintanilla III (hermanos de la cantante, quien falleció en 1995) como productores ejecutivos.

Selena Quintanilla: Qué pasó con su esposo Chris Pérez, con quien estuvo casada solo tres años

“Selena y Los Dinos” presenta mucho material inédito que no pasó desapercibido para fans del grupo, quienes subieron a redes sociales fragmentos de escenas. Eso dio como resultado que el documental no esté disponible en el portal del festival, debido a infracciones de derechos de autor; aún no se da a conocer la fecha en la que la película se estrenará comercialmente.

En un comunicado los organizadores del festival informaron sobre la medida que tomaron para proteger el documental: “Lamentamos informar a nuestros espectadores que la película ha sufrido una serie de infracciones de derechos de autor y, por lo tanto, debe ser eliminada de la plataforma en línea del Festival de Cine de Sundance…Reconocemos y lamentamos que esto pueda causar decepción. Sin embargo, parte de nuestro compromiso de defender a los cineastas independientes es garantizar que puedan proteger el arte que han creado y ganarse la vida, ahora y en el futuro”.

El grupo Selena y Los Dinos fue formado en 1981 por Abraham Quintanilla, padre de varios de los integrantes. Comenzaron tocando en fiestas, pero en 1989 Selena se lanzó como solista, obteniendo un gran éxito entre el público latino con álbumes como Ven Conmigo, Selena Live! y Amor Prohibido. Los miembros del jurado en el Festival de Sundance comentaron que “este premio es para una película que nos transportó a un tiempo y lugar específicos, evocando temas de familia, herencia, amor y adolescencia”.

Sigue leyendo: