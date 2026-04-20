Murió Luis Brandoni, actor de “Nada” junto a De Niro: dónde ver sus clásicos en EE.UU.

El actor argentino Luis Brandoni murió este lunes 20 de abril a los 86 años en Buenos Aires, tras permanecer internado luego de una caída sufrida días atrás. Con su partida se va una de las voces más reconocibles, queridas y consistentes del cine, el teatro y la televisión argentina.

Para millones de hispanos en Estados Unidos, Brandoni fue mucho más que un actor: fue parte de sobremesas familiares, películas repetidas una y otra vez, escenas inolvidables y personajes que parecían de la propia familia. Tenía la rara capacidad de hacer reír, emocionar y también incomodar con una verdad dicha a tiempo.

Luis Brandoni y Robert De Niro pasean por Buenos Aires en “Nada”. Crédito: Metrovisión | Cortesía

Su carrera atravesó más de seis décadas. Pasó por clásicos del cine argentino, éxitos de TV y regresos memorables en los últimos años. Incluso siguió activo hasta el final.

Un actor que parecía cercano

Brandoni tenía algo difícil de explicar: en pantalla nunca parecía actuar “desde arriba”. Encarnaba al padre agotado, al vecino terco, al amigo leal, al hombre común que pelea con la vida y con sus propias contradicciones.

Por eso conectó tanto con públicos populares y también con varias generaciones de latinos fuera de Argentina.

Su amistad con Robert De Niro y el vínculo que sorprendió al mundo

En los últimos años, Luis Brandoni había sumado un capítulo inesperado a su carrera: una cercana relación con Robert De Niro, una de las mayores figuras del cine mundial. Ambos coincidieron en la serie Nada, estrenada en 2023, donde compartieron escenas y construyeron una química que rápidamente trascendió la pantalla.

Hasta el momento, De Niro no emitió un comunicado público oficial sobre la muerte de Brandoni, aunque en Argentina muchos esperaban una reacción por el afecto que mostró hacia él en distintas entrevistas y apariciones promocionales.

Durante la presentación de Nada, De Niro habló de Brandoni con una calidez poco habitual. Lo definió como “una persona deliciosa”, destacando más de una vez su calidad humana y cercanía fuera del set.

También sorprendió al admitir que una de las razones principales para aceptar una serie de televisión —algo poco frecuente en su carrera— fue el respeto profesional y personal que sentía por “Beto”, como lo llaman desde siempre sus colegas y amigos.

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El hombre que le mostró Buenos Aires

En varias entrevistas, De Niro contó que Brandoni fue clave para acercarlo al espíritu porteño. Valoró su forma de mostrarle la ciudad, sus costumbres, la comida y esa mezcla de humor e intensidad tan característica de Buenos Aires.

Para muchos fanáticos argentinos, ver a una estrella de Hollywood hablar así de Brandoni fue una confirmación de algo que ya sabían: que su talento no necesitaba traducción.

De Niro también elogió su trabajo actoral y dijo haber quedado impactado por la naturalidad con la que Brandoni construía personajes. Lo calificó como un “actor extraordinario”, capaz de llenar una escena sin artificios.

No fue solo un reconocimiento entre colegas. Fue el homenaje de una leyenda global a otra leyenda profundamente argentina.

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Las películas más vistas y queridas por hispanos en EE.UU.

Esperando la carroza (1985)

Probablemente la comedia argentina más citada de todos los tiempos. Brandoni brilló en una historia familiar delirante que cruzó fronteras y se volvió culto entre hispanos en EE.UU.

Dónde verla: suele rotar entre plataformas de cine latino, YouTube Movies o alquiler digital según región.

Made in Argentina (1987)

Una película profundamente migrante. El reencuentro entre argentinos con vidas distintas toca fibras universales: irse, quedarse, progresar, extrañar.

Dónde verla: alquiler digital o catálogos latinos variables.

La odisea de los giles (2019)

Brandoni compartió pantalla con Ricardo Darín en una historia de bronca social, dignidad y revancha que conectó fuerte con público latino.

Dónde verla: Amazon Prime Video o alquiler digital según mercado.

Mi obra maestra (2018)

Comedia inteligente sobre amistad, ego y arte. Brandoni mostró su vigencia con humor filoso.

Dónde verla: plataformas de cine internacional y alquiler digital.

Nada (2023)

Serie donde volvió a lucirse y compartió proyecto con Robert De Niro en una participación especial que dio proyección internacional.

Dónde verla: Disney+ / Star+ según país y catálogo vigente.

Dónde verlas en EE.UU.

Los catálogos cambian seguido, pero puedes disfrutarlas en:

Prime Video

Apple TV

Google TV / YouTube Movies

Vix (según títulos)

Disney+ / Hulu para series asociadas

Canales FAST de cine latino

Una despedida que pega fuerte

La muerte de Brandoni no es solo noticia cultural. Para muchos inmigrantes, sus películas fueron compañía lejos de casa. En una pantalla prestada, un VHS, cable latino o streaming reciente, aparecía una voz conocida que acercaba raíces.

Brandoni fue de esos actores que no necesitaban artificio. Bastaba una mirada, una pausa o una frase seca para llenar una escena. En tiempos de consumo rápido, deja algo cada vez más escaso: profundidad popular.

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