Netflix prepara un rediseño clave en su app con video vertical como protagonista

Netflix planea lanzar a finales de abril una versión rediseñada de su app que integre un feed de video vertical como pieza central. La idea es que descubrir series, películas y otros formatos sea más rápido, más adictivo y más natural para quienes consumen contenido desde el celular.

Netflix quiere competir en el segmento de formato de video vertical

La apuesta de Netflix no es solo estética. La plataforma lleva meses probando clips verticales dentro de su experiencia móvil, y ahora quiere convertir esa prueba en una parte mucho más visible del producto. En la práctica, esto significa que el usuario podrá deslizar entre fragmentos cortos de series y películas, algo muy parecido a la lógica de TikTok, Reels o Shorts.

Lo interesante es que Netflix no está buscando “ser TikTok”, sino aprovechar un hábito que ya domina la atención de millones de personas: el scroll infinito en formato vertical. La compañía ve ese formato como una herramienta de descubrimiento, no como un reemplazo del streaming tradicional.

Un rediseño pensado para móviles

Este cambio llega después del gran rediseño de la app de televisión que Netflix desplegó el año pasado, y ahora la compañía quiere llevar esa misma lógica a la pantalla del teléfono. Greg Peters explicó en enero que Netflix estaba trabajando en una nueva interfaz móvil para “apoyar mejor el crecimiento del negocio en los próximos años”.

En otras palabras, Netflix quiere que su app deje de sentirse como un simple catálogo estático y empiece a funcionar más como un espacio dinámico, vivo y fácil de explorar. Eso tiene mucho sentido si se toma en cuenta que cada vez más usuarios descubren contenido desde el móvil antes de verlo en una pantalla grande.

La gran promesa de esta estrategia es que los suscriptores tendrán nuevas formas de descubrir contenido sin tener que navegar tanto entre menús. Los clips verticales servirán como una especie de gancho rápido para mostrar escenas, tráilers o fragmentos que lleven al episodio o la película completa.

Además, Netflix ha dejado caer que el feed podría expandirse a otros formatos, como podcasts en video, lo que abre la puerta a una experiencia más amplia que ya no dependería solo de series y películas. Es decir, la app quiere ser más flexible y adaptarse a distintos tipos de consumo, desde el entretenimiento largo hasta el contenido breve y ligero.

Una jugada con mucho mercado

Detrás de este cambio hay una lectura bastante simple y es que el formato de video vertical es el rey en el móvil, y Netflix no quiere quedarse afuera. La plataforma sabe que compite no solo con otros servicios de streaming, sino también con redes sociales que se llevan horas enteras de atención diaria. Por eso, su apuesta apunta a aumentar el tiempo de uso dentro de la app y reforzar el descubrimiento de títulos.

También hay un trasfondo estratégico importante. Al mejorar el engagement móvil, Netflix puede abrir más espacio para recomendaciones, retención de usuarios y, de paso, para su negocio publicitario, que sigue creciendo. En términos sencillos: si el usuario pasa más tiempo dentro de la app, Netflix tiene más oportunidades de mostrarle contenido que le interese.

En definitiva, Netflix está apostando a que el formato vertical puede convertirse en una puerta de entrada más efectiva a su catálogo. Si el rediseño logra enganchar a los usuarios desde el primer swipe, la compañía podría convertir el móvil en una vitrina mucho más poderosa para series, películas y nuevos formatos de contenido.

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