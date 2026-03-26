Netflix anuncia un nuevo aumento de precios: cuánto pagarás según tu plan

Si pensabas que tu presupuesto para entretenimiento estaba a salvo este año, te tengo malas noticias. La plataforma líder del streaming mundial ha decidido que es momento de ajustar sus tarifas una vez más. Así es, Netflix anunció un nuevo aumento de precios que afectará a absolutamente todos sus planes.

Lo que empezó como una alternativa económica a la televisión por cable se está convirtiendo en una suscripción bastante premium. Para quienes usamos la plataforma para desconectar el fin de semana o hacer maratones de nuestras series favoritas, este incremento significa rascar un poco más la billetera cada mes.

No importa si eres de los que soporta ver comerciales en Netflix para ahorrar unos dólares o si prefieres la máxima calidad de imagen en cuatro pantallas simultáneas. Absolutamente nadie se salva de esta nueva actualización tarifaria anunciada este 26 de marzo de 2026.

Nuevos precios de Netflix en 2026 y cuánto aumentaron

Hablemos de números concretos y de cómo quedará tu cuenta bancaria a fin de mes. Hasta hace poco disfrutábamos de tarifas que nos daban un cierto margen, considerando que la última gran subida ocurrió a principios de 2025. Sin embargo, la compañía ha decidido incrementar el costo de todos sus niveles de suscripción entre uno y dos dólares en Estados Unidos.

Para que lo tengas muy claro y puedas tomar mejores decisiones sobre tus finanzas personales, te compartimos el cambio exacto que sufrirá cada uno de los paquetes de suscripción.

El Plan Estándar con anuncios pasó de costar $7.99 a $8.99 mensuales . Se trata de un aumento de $1 dólar que finalmente rompe la barrera de los $8 dólares para el nivel más básico.

pasó de costar $7.99 a . Se trata de un aumento de $1 dólar que finalmente rompe la barrera de los $8 dólares para el nivel más básico. El Plan Estándar sin anuncios da un salto mayor de dos dólares subiendo de $17.99 a $19.99 mensuales . Este sigue siendo el paquete más popular y ahora roza peligrosamente la línea de los $20 dólares.

da un salto mayor de dos dólares subiendo de $17.99 a . Este sigue siendo el paquete más popular y ahora roza peligrosamente la línea de los $20 dólares. El Plan Premium alcanza un precio récord al pasar de $24.99 a $26.99 mensuales. Quienes busquen resolución Ultra HD 4K y la opción de usar múltiples pantallas simultáneas tendrán que acercarse a los $30 dólares al mes.

Pero el golpe no termina ahí para los usuarios. Si eres de los que comparte la cuenta con un familiar que vive en otra casa, debes saber que los cupos de miembro extra también son más caros. Agregar a alguien en un plan con publicidad ahora te costará $6.99 mensuales frente a los $5.99 anteriores. Por su parte, añadir un miembro extra en cuentas sin comerciales sube de $8.99 a $9.99 cada mes. Mantener a tu grupo conectado requerirá una mayor inversión este año.

A partir de cuándo se reflejarán los nuevos precios en tu factura

La pregunta lógica que surge ahora mismo es cuánto tiempo te queda pagando la tarifa antigua. La respuesta depende totalmente de tu estatus actual como usuario de la plataforma y de cómo funcione tu ciclo de facturación.

Para los usuarios nuevos que decidan crear una cuenta hoy mismo ya no hay escapatoria posible. Los nuevos precios entraron en vigor de manera inmediata desde este jueves 26 de marzo. Quienes planeaban suscribirse este fin de semana tendrán que asumir las tarifas actualizadas desde el primer día de servicio.

En cambio, si ya eres un suscriptor activo el proceso de transición será gradual a lo largo de las próximas semanas. La plataforma no te cobrará el aumento de sorpresa en tu tarjeta de crédito sin avisarte antes. La política oficial de la empresa establece que recibirás un correo electrónico de notificación exactamente un mes antes de que el nuevo precio aplique a tu cuenta.

Esto significa que el cambio entrará en vigencia dependiendo del día exacto en que se renueve tu mensualidad. Verás el aumento reflejado en tu próxima factura tras haber recibido el aviso por escrito. La recomendación principal es revisar regularmente tu bandeja de entrada y la carpeta de spam para que el cargo adicional no te tome por sorpresa.

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