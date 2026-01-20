Netflix ajusta su propuesta a Warner Bros. Discovery y ofrece solo efectivo

La plataforma con servicio de streaming más popular en Estados Unidos, Netflix replanteó su propuesta a Warner Bros. Discovery este martes ofreciéndole ahora una combinación entre acciones y efectivo para su compra.

De acuerdo con el comunicado, Netflix modificó su oferta en la que ahora planea pagar unos $27,75 dólares por acción de WBD en efectivo. Esta propuesta es para la adquisición de HBO Max streaming y el estudio cinematográfico de Warner.

El cambio en la propuesta de Netflix llegó también tras el reiterado rechazo por parte de Warner Bros. Discovery a la última oferta de Paramount Skydance al reafirmar que su fusión con Netflix podría generar mayor beneficio y menos riesgo financiero a la compañía.

En este sentido, Ted Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix dijo en un comunicado que “la Junta de WBD continúa apoyando y recomendando unánimemente nuestra transacción, y confiamos en que ofrecerá el mejor resultado para los accionistas, consumidores, creadores y la comunidad de entretenimiento en general”, comentó.

Sarandos mencionó que la propuesta fue estudiada detalladamente por los accionistas, ya que, según el CEO, la oferta “brindará una mayor certeza financiera a $27,75 por acción en efectivo, más el valor de la separación planificada de Discovery Global”, dijo

La respuesta de Warner Bros. Discovery a Netflix

Momentos después de presentar la nueva oferta, este mismo martes se conoció la respuesta de Warner Bros. Discovery a Netflix, aceptando el trato, en el que efectivamente se acordará vender tanto su negocio de streaming como sus estudios, por el precio anunciado. Ahora, ambas compañías se encuentran a la espera de la votación de los accionistas.

Con esta oferta, Netflix deja en evidencia que la propuesta de su rival Paramount Skydance, no es la única opción totalmente en efectivo para la compra de WBD. Al respecto, el codirector ejecutivo de Netflix, Greg Peters comentó que “el acuerdo revisado demuestra nuestro compromiso con la transacción y acelera el proceso para los accionistas de WBD”, dijo.

Finalmente, de aprobarse por completo el acuerdo entre ambas compañías, la separación se completará en un lapso de seis a nueve meses.

