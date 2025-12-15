Netflix afirma su intención de adquirir parte de Warner Bros

Este lunes, la directiva de Netflix volvió a mostrar sus intenciones de adquirir parte de Warner Bros. Discovery, luego de que la compañía recibiera una millonaria oferta por parte de Paramount a sus accionistas.

Tanto Greg Peters y Ted Sarandos, codirectores ejecutivos de Netflix, se pronunciaron sobre su propuesta indicando que el gigante del streaming continuaría lanzando películas en los cines. “Estamos fortaleciendo uno de los estudios más emblemáticos de Hollywood, apoyando empleos y asegurando un futuro saludable para la producción de cine y televisión”, señalaron.

Antes de que entrara Paramount al juego, Netflix ofreció $82,700 millones de dólares, unos $27,75 dólares por acción. Indicando además que su intención no era comprar la compañía completa, sino parte de ella.

No obstante, Paramount fue directo a los accionistas ofreciendo $108,000 millones de dólares, unos $30 dólares por acción en efectivo, y afirmando que deseaban comprar toda la compañía, eso incluye tanto sus estudios de producción, como sus canales de televisión y plataformas de streaming.

Aunque la oferta de Paramount fue calificada como hostil, no todos concuerdan con que la venta a Netflix sería la mejor opción. La senadora Elizabeth Warren, demócrata de Massachusetts, comentó que esta negociación “crearía un gigante de los medios masivo con el control de casi la mitad del mercado de streaming”, dijo oponiéndose a la compra.

Por su parte, el presidente Donald Trump se ha pronunciado sobre estos acuerdos indicando que, si bien ninguna de las partes es “su amigo”, le importa quien se quedará con CNN. “Creo que quienes han dirigido CNN durante tanto tiempo son una vergüenza. Creo que es imperativo vender CNN”, expresó el mandatario.

Hasta los momentos, el CEO de Netflix, Greg Peters solo ha señalado que “esperamos atraer y mantener más suscriptores, e impulsar el incremento de ingresos y ganancias operativas. Creemos que esto impulsará nuestro negocio durante las próximas décadas”, expresó.

Mientras que, el director ejecutivo de Paramount David Ellison indicó recientemente que “como alguien que ha pasado los últimos 15 años de mi vida produciendo películas y programas de televisión, esta es una industria que amo, este es un momento existencial para nuestro negocio, y creemos que lo que estamos ofreciendo es mejor para Hollywood, es mejor para los clientes y es procompetitivo”, dijo.

Sigue leyendo: