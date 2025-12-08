Paramount le ofrece un millonario acuerdo a Warner y compite con la propuesta de Netflix

Este lunes, la empresa de entretenimiento con servicio de streaming Paramount entró al juego de la venta de Warner Bros con una millonaria, pero hostil oferta que podría sacar de la jugada a Netflix.

Luego de que Warner Bros. Entertainment Inc. anunciara a mediados de junio su división, muchas plataformas de streaming decidieron lanzar su oferta de compra, entre las que se encuentra Netflix, Paramount y Comcast Corp, entre otros.

El pasado viernes, Netflix habría anunciado que el acuerdo entre Warner se estaba concretando por una suma de $83,000 millones de dólares, luego de la aprobación por parte del consejo administrativo de ambas empresas.

Aunque se creía seguro de que este acuerdo vendría a ser una de las mejores etapas para Netflix, ya que, según su CEO, Greg Peters, se espera que impulse el negocio e incremente las ganancias.

Ahora el juego ha cambiado con la oferta de Paramount por $108,000 millones de dólares, y es que la compañía se dirigió directamente a los accionistas, indicando que pagaría $30 dólares por acción en efectivo, a diferencia de los $27,75 dólares por acción que ofrece Netflix.

Además, Paramount está proponiendo comprar todo el conjunto de Warner Bros. Discovery desde los estudios de producción y canales, entre los que se encuentra CNN TNT Sports, HBO Max y Warner Bros. Televisión.

Al respecto, el director ejecutivo de Paramount David Ellison comentó que “como alguien que ha pasado los últimos 15 años de mi vida produciendo películas y programas de televisión, esta es una industria que amo, este es un momento existencial para nuestro negocio, y creemos que lo que estamos ofreciendo es mejor para Hollywood, es mejor para los clientes y es procompetitivo”, dijo.

Ahora bien, la controversia que ha generado esta oferta es que está siendo calificada como Oferta Pública de Adquisición (OPA) hostil, es decir, la forma en como Paramount presentó su oferta a los accionistas pasa por encima de la misma directiva y administración de Warner.

Por lo que, este tipo de ofertas suelen resultar largas y tediosas, pero la decisión de Ellison sobre Warner es aún más arriesgada, ya que, Paramount tiene tan solo un valor en $15.000 millones de dólares en la Bolsa, frente a los $412,000 millones de dólares de Netflix, será un desafío y toda una aventura la batalla por hacerse de Warner.

No obstante, el presidente Donald Trump comentó que estará atento al proceso y acuerdo, indicando que “el acuerdo de Netflix con Warner podría ser un problema. Tienen una cuota de mercado muy grande”, dijo además de su interés debido a que su yerno forma parte del fondo de Paramount.

