Paramount anuncia despidos tras fusionarse con Skydance

La empresa de producción y distribución de cine y televisión estadounidense Paramount anunció recientemente, a través de un comunicado sobre un recorte de plantilla, esto luego de fusionarse con Skydance Media.

Al respecto, el director ejecutivo David Ellison indicó que “estas decisiones nunca se toman a la ligera, especialmente dado su efecto en nuestros compañeros que han realizado contribuciones significativas a la empresa”, dijo en un memorándum dirigido a los empleados.

Se espera que en total sea un recorte de aproximadamente 2,000 puestos de trabajo, lo que representa cerca del 10% de la plantilla total de Paramount. Aunque la decisión de una ola de despidos ya se estaba evaluando, esta reducción forma parte de una reestructuración de la compañía. “Los recortes de personal son parte de ese proceso”, destacó Ellison.

Según el director ejecutivo, el plan de reestructuración se ha estado trabajando desde que Paramount y Skydance completaron su fusión en agosto por unos $8,000 millones de dólares.

Ahora la nueva compañía conocida como “Paramount Skydance Corporation” indicó que está concentrada en “buscar mejores oportunidades para optimizar su negocio”, estas declaraciones levantaron los rumores de que la empresa está interesada en Warner Bros. Discovery.

Hasta los momentos, ni Paramount ni Warner han confirmado alguna negociación; sin embargo, la empresa que emite HBO, CNN y DC Studios, entre otras marcas, mencionó que está dispuesta a vender la totalidad de su negocio, aunque se ha mostrado reacia a las propuestas de Paramount.

