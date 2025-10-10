OpenAI invertirá $25,000 millones de dólares para construir su nuevo megacentro de datos

OpenAI planea construir un megacentro de datos en la Patagonia Argentina con una inversión histórica de hasta $25,000 millones de dólares, en alianza con Sur Energy, empresa de energía limpia fundada por empresarios argentinos en Estados Unidos.

El proyecto, bautizado como Stargate Argentina, será uno de los centros de datos más grandes de América Latina, con una capacidad de 500 megavatios alimentados íntegramente con energías renovables, y representa la inversión en infraestructura más grande en la historia del país.

OpenAI busca convertir a Argentina en un hub regional líder en inteligencia artificial (IA), generando y exportando potencia computacional para empresas, organismos estatales y desarrollos tecnológicos diversos.

¿Por qué OpenAI eligió la Patagonia para su centro de datos?

La ubicación en la Patagonia no es casual. Argentina cuenta con un alto potencial en energías renovables —eólica, solar e hidroeléctrica— que permitirá alimentar el centro con una huella ambiental mínima. Además, la alianza con Sur Energy facilita unir la visión tecnológica con expertos locales en energías limpias, en colaboración con actores energéticos argentinos como Central Puerto y Genneia. Esta fusión de innovación tecnológica y sostenibilidad energética es clave para un proyecto de esta envergadura.

Otro factor decisivo es la relación geopolítica. OpenAI considera a Argentina un socio estratégico debido a los vínculos con Estados Unidos y un marco regulatorio propicio para inversiones tecnológicas. Desde la empresa destacan la rapidez con la que se avanzó en el acuerdo y la afinidad entre ambos países. En este sentido, el proyecto Stargate es no solo una apuesta tecnológica, sino también un movimiento geopolítico para posicionar a América Latina en el mapa global de la IA.

Importancia de los centros de datos para la inteligencia artificial

Los centros de datos son el corazón tecnológico de las compañías de IA como OpenAI. Estos gigantescos complejos albergan el hardware esencial para entrenar y ejecutar los modelos de inteligencia artificial, incluyendo unidades de procesamiento gráfico (GPU) de última generación utilizadas para los modelos de aprendizaje profundo. Sin una infraestructura poderosa que pueda procesar grandes volúmenes de datos rápidamente, el desarrollo y despliegue de IA avanzada, como ChatGPT, sería inviable.

OpenAI necesita una capacidad descomunal para soportar tanto el entrenamiento de modelos como las operaciones en tiempo real que realizan millones de usuarios. Así, construir su propio centro de datos permite tener control total sobre la potencia computacional y asegura la disponibilidad y eficiencia operativa sin depender exclusivamente de terceros. Además, esto fomenta la soberanía tecnológica regional al brindar recursos computacionales de alta gama dentro de América Latina, impulsando el ecosistema tecnológico local y facilitando que otros actores —empresas, gobiernos y startups— accedan a esta tecnología avanzada.

Impacto económico, laboral y tecnológico en Argentina

Este megacentro no solo es un hito tecnológico, sino que también tendrá un impacto significativo en el desarrollo socioeconómico y tecnológico del país. La construcción y operación del centro impulsarán la generación de empleo altamente calificado, la llegada de inversiones internacionales y el crecimiento del ecosistema local de innovación. Empresas argentinas, instituciones públicas y organizaciones podrán acceder a capacidades computacionales avanzadas que transformarán sectores como la salud, la educación y la industria gracias a aplicaciones de IA.

Sam Altman, CEO de OpenAI, destacó que el objetivo del proyecto va más allá de la mera infraestructura: se busca “poner la inteligencia artificial en manos de toda la Argentina”, democratizando su acceso y beneficios. La iniciativa forma parte del plan global Stargate de OpenAI, que implicará inversiones superiores a $500,000 millones de dólares en centros de datos a nivel mundial, y posiciona a Argentina en el epicentro de esta revolución tecnológica.

