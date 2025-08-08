OpenAI libera GPT-5 para todos los usuarios gratuitos

window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Julián Castillo

OpenAI acaba de soltar su modelo más puntero hasta la fecha: GPT-5, ya integrado en ChatGPT y accesible para cualquier usuario sin pagar. Desde el 7 de agosto de 2025, todos podemos probarlo —usuarios gratuitos, Plus, Team, y pronto en Enterprise y Education— con determinados límites según el plan.

Este nuevo motor de IA no solo es más rápido, menos dado a errores (hallucinations) y más preciso; también es un paso gigantesco en capacidades: razonamiento mejorado, comprensión profunda en matemáticas, ciencias, derecho, finanzas y más.

GPT-5 viene en varias versiones inteligentes —standard, mini y nano— que se adaptan automáticamente al nivel de complejidad de la tarea, sin que tengas que elegir manualmente.

¿Qué puede hacer GPT-5?

Te va a sorprender lo que este modelo puede lograr. Es como tener un experto de doctorado al instante, según palabras de Sam Altman.

  • Genera código de front-end y back-end, sitios web, juegos, e incluso simuladores increíbles con solo pedírselo.
  • Identifica cuando no sabe algo y lo admite con honestidad, lo que refuerza la confianza del usuario.
  • Su “modo estudio” y opciones de personalización, como elegir colores o estilo de voz, lo hacen más amigable y adaptado a ti.
  • Soporta contextos gigantes —se habla incluso de más de un millón de tokens en ciertos escenarios empresariales—, lo que permite mantener conversaciones extensas sin perder hilo.
  • En el ámbito salud, actúa como un “compañero de pensamiento activo”, sugiriendo puntos clave y haciendo preguntas útiles.

Además, muchas empresas —como Amgen, BNY Mellon, Figma o Lowe’s— ya lo están probando con resultados prometedores: mejora en precisión, velocidad y comprensión del contexto.

¿Por qué este lanzamiento es un parteaguas?

OpenAI ha logrado integrar lo mejor de todo lo que han desarrollado: GPT-4o, razonamiento avanzado, agentes, capacidades matemáticas, etc., en este modelo unificado que pretende revolucionar la IA en la productividad diaria.

700 millones de personas usan ChatGPT cada semana, y ahora casi todos ya tienen acceso a esta tecnología de última generación.

Con precios competitivos para empresas y una estrategia de acceso gratuito como nunca antes, este lanzamiento muestra que OpenAI quiere posicionar la IA como una herramienta central en el trabajo y la vida cotidiana.

GPT-5 llega en un momento perfecto, con una combinación de potencia, accesibilidad y versatilidad que redefine lo que ChatGPT puede hacer… y lo mejor es que puedes probarlo sin pagar un centavo. 

