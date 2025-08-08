OpenAI libera GPT-5 para todos los usuarios gratuitos
ChatGPT-5 cuenta con una capacidad de razonamiento superior al de todas las versiones previas presentadas por OpenAI
OpenAI acaba de soltar su modelo más puntero hasta la fecha: GPT-5, ya integrado en ChatGPT y accesible para cualquier usuario sin pagar. Desde el 7 de agosto de 2025, todos podemos probarlo —usuarios gratuitos, Plus, Team, y pronto en Enterprise y Education— con determinados límites según el plan.
Este nuevo motor de IA no solo es más rápido, menos dado a errores (hallucinations) y más preciso; también es un paso gigantesco en capacidades: razonamiento mejorado, comprensión profunda en matemáticas, ciencias, derecho, finanzas y más.
GPT-5 viene en varias versiones inteligentes —standard, mini y nano— que se adaptan automáticamente al nivel de complejidad de la tarea, sin que tengas que elegir manualmente.
¿Qué puede hacer GPT-5?
Te va a sorprender lo que este modelo puede lograr. Es como tener un experto de doctorado al instante, según palabras de Sam Altman.
- Genera código de front-end y back-end, sitios web, juegos, e incluso simuladores increíbles con solo pedírselo.
- Identifica cuando no sabe algo y lo admite con honestidad, lo que refuerza la confianza del usuario.
- Su “modo estudio” y opciones de personalización, como elegir colores o estilo de voz, lo hacen más amigable y adaptado a ti.
- Soporta contextos gigantes —se habla incluso de más de un millón de tokens en ciertos escenarios empresariales—, lo que permite mantener conversaciones extensas sin perder hilo.
- En el ámbito salud, actúa como un “compañero de pensamiento activo”, sugiriendo puntos clave y haciendo preguntas útiles.
Además, muchas empresas —como Amgen, BNY Mellon, Figma o Lowe’s— ya lo están probando con resultados prometedores: mejora en precisión, velocidad y comprensión del contexto.
¿Por qué este lanzamiento es un parteaguas?
OpenAI ha logrado integrar lo mejor de todo lo que han desarrollado: GPT-4o, razonamiento avanzado, agentes, capacidades matemáticas, etc., en este modelo unificado que pretende revolucionar la IA en la productividad diaria.
700 millones de personas usan ChatGPT cada semana, y ahora casi todos ya tienen acceso a esta tecnología de última generación.
Con precios competitivos para empresas y una estrategia de acceso gratuito como nunca antes, este lanzamiento muestra que OpenAI quiere posicionar la IA como una herramienta central en el trabajo y la vida cotidiana.
GPT-5 llega en un momento perfecto, con una combinación de potencia, accesibilidad y versatilidad que redefine lo que ChatGPT puede hacer… y lo mejor es que puedes probarlo sin pagar un centavo.
