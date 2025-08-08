OpenAI libera GPT-5 para todos los usuarios gratuitos

OpenAI acaba de soltar su modelo más puntero hasta la fecha: GPT-5, ya integrado en ChatGPT y accesible para cualquier usuario sin pagar. Desde el 7 de agosto de 2025, todos podemos probarlo —usuarios gratuitos, Plus, Team, y pronto en Enterprise y Education— con determinados límites según el plan.

Este nuevo motor de IA no solo es más rápido, menos dado a errores (hallucinations) y más preciso; también es un paso gigantesco en capacidades: razonamiento mejorado, comprensión profunda en matemáticas, ciencias, derecho, finanzas y más.

GPT-5 viene en varias versiones inteligentes —standard, mini y nano— que se adaptan automáticamente al nivel de complejidad de la tarea, sin que tengas que elegir manualmente.

¿Qué puede hacer GPT-5?

Te va a sorprender lo que este modelo puede lograr. Es como tener un experto de doctorado al instante, según palabras de Sam Altman.

Genera código de front-end y back-end, sitios web, juegos, e incluso simuladores increíbles con solo pedírselo.



Identifica cuando no sabe algo y lo admite con honestidad, lo que refuerza la confianza del usuario.



del usuario. Su “modo estudio” y opciones de personalización, como elegir colores o estilo de voz, lo hacen más amigable y adaptado a ti.



Soporta contextos gigantes —se habla incluso de más de un millón de tokens en ciertos escenarios empresariales—, lo que permite mantener conversaciones extensas sin perder hilo.



En el ámbito salud, actúa como un “compañero de pensamiento activo”, sugiriendo puntos clave y haciendo preguntas útiles.



Además, muchas empresas —como Amgen, BNY Mellon, Figma o Lowe’s— ya lo están probando con resultados prometedores: mejora en precisión, velocidad y comprensión del contexto.

¿Por qué este lanzamiento es un parteaguas?

OpenAI ha logrado integrar lo mejor de todo lo que han desarrollado: GPT-4o, razonamiento avanzado, agentes, capacidades matemáticas, etc., en este modelo unificado que pretende revolucionar la IA en la productividad diaria.

700 millones de personas usan ChatGPT cada semana, y ahora casi todos ya tienen acceso a esta tecnología de última generación.

Con precios competitivos para empresas y una estrategia de acceso gratuito como nunca antes, este lanzamiento muestra que OpenAI quiere posicionar la IA como una herramienta central en el trabajo y la vida cotidiana.

GPT-5 llega en un momento perfecto, con una combinación de potencia, accesibilidad y versatilidad que redefine lo que ChatGPT puede hacer… y lo mejor es que puedes probarlo sin pagar un centavo.

