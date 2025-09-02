Kraft Heinz anuncia su separación en dos entidades corporativas

Esta semana, la compañía multinacional Kraft Heinz anunció la separación de su empresa en dos corporaciones, las cuales cotizarán individualmente en la bolsa centrándose en diferentes productos y marcas.

Al respecto, Miguel Patricio, presidente ejecutivo de Kraft Heinz dijo en un comunicado que “las marcas de Kraft Heinz son icónicas y apreciadas, pero la complejidad de nuestra estructura actual dificulta la asignación eficaz de capital, la priorización de iniciativas y el crecimiento en nuestras áreas más prometedoras”, comentó.

El gigante fabricante de alimentos envasados detalló que una de las empresas se dedicará a la fabricación de salsas, productos para untar y comidas no perecederas con marcas como Heinz, Philadelphia y Kraft Mac & Cheese, mientras que la otra centrará su producción en alimentación y comida fuera del hogar con marcas como: Oscar Mayer, Kraft Singles y Lunchables.

“Al separarnos en dos compañías, podemos asignar la atención y los recursos adecuados para aprovechar el potencial de cada marca e impulsar un mejor rendimiento y la creación de valor a largo plazo para los accionistas”, destacó Patricio.

Se espera que ambas compañías comiencen su producción por separado a mediados del próximo año. Aunque la fusión en su momento ayudó a reducir los gastos y aumentar las ganancias, en los últimos años las ventas de la compañía han caído hasta un 1.9% por lo que la decisión busca consolidar nuevamente los productos en el mercado y elevar los ingresos.

