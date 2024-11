Kraft Heinz retira Lunchables del programa nacional de almuerzos escolares

La medida ha sido llevada a cabo meses después de que una investigación de Consumer Reports documentara plomo y altos niveles de sodio en las versiones de supermercado de estas comidas altamente procesadas

By Kevin Loria

El fabricante de Lunchables Kraft Heinz anunció el 12 de noviembre que ya no producirá los kits de almuerzo preenvasados ​​que suministraba al Programa Nacional de Almuerzos Escolares, según informó Reuters y otros medios. La compañía había diseñado versiones de sus kits de Lunchables de pavo y galletas cheddar y pizza con más queso para satisfacer los requisitos nutricionales del programa de alimentos.

“Si bien muchos administradores escolares estaban entusiasmados con tener estas opciones, la demanda no cumplió con nuestros objetivos”, dijo Kraft Heinz a Reuters en un comunicado. “Esto sucede en ciertas ocasiones en nuestra amplia cartera, especialmente cuando exploramos nuevos canales de venta. Los productos Lunchables no están disponibles en las escuelas este año, aunque esperamos volver a hacerlo en el futuro”.

Kraft Heinz no respondió a las múltiples solicitudes de comentarios por parte de Consumer Reports.

En abril de 2024, las pruebas de Consumer Reports descubrieron que varios kits Lunchables disponibles en supermercados contenían niveles potencialmente preocupantes de plomo, ftalatos (sustancias químicas que se encuentran en el plástico) y niveles muy altos de sodio. Si bien Consumer Reports no probó las versiones de los kits Lunchables para el almuerzo escolar, un análisis de su información nutricional mostró que tenían incluso más sodio que las versiones vendidas en las tiendas.

Consumer Reports presentó una petición al Departamento de Agricultura, solicitando a la agencia que establezca estándares más estrictos para que los kits altamente procesados ​​y repletos de sodio como estos no se ofrezcan como parte del programa de almuerzos escolares, cuyo objetivo es proporcionar comidas saludables, de bajo costo o gratuitas a los estudiantes.

“Cuando se toma en consideración el alto contenido de sodio y la presencia de metales pesados ​​como el plomo demostrados en nuestras pruebas, está claro que productos como estos no pertenecen al programa de comidas escolares”, dice Brian Ronholm, director de política alimentaria de Consumer Reports. “De hecho, no deberían haber sido elegibles en primer lugar. Las políticas alimentarias de nuestro país deberían mantener estándares más estrictos para el programa de almuerzos escolares y así garantizar que millones de niños tengan acceso a las opciones más saludables que merecen”.

Las pruebas de CR no influyeron en la decisión de Kraft Heinz de retirar Lunchables del programa de almuerzos escolares, dijo la compañía a Reuters.

Sin embargo, en una conferencia telefónica sobre ganancias el 30 de octubre, el director general de Kraft Heinz, Carlos Abrams-Rivera, señaló que “la publicidad negativa que recibimos de ese grupo de interés engañoso parece estar persistiendo” como parte de una respuesta a una pregunta sobre una disminución en las ventas de Lunchables.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2024, Consumer Reports, Inc.