Paramount se doblega ante amenaza de Donald Trump y acuerda pagarle $16 millones de dólares

Paramount global no soportó la amenaza emitida por el presidente Donald Trump de revocarle la licencia de transmisión a su cadena de televisión CBS y optó por pagarle $16 millones de dólares.

Durante el otoño pasado, el republicano presentó una demanda en contra de CBS News y el programa “60 Minutes” argumentando que, antes de las elecciones de noviembre, habían transmitido una entrevista realizada a la demócrata Kamala Harris cuyo contenido presuntamente fue editada para favorecerla ante la ciudadanía.

“Para ocultar la debilidad de Kamala en cuanto a ‘ensalada de palabras’, CBS usó su plataforma nacional en 60 Minutes para cruzar la línea entre el ejercicio del juicio al informar y la manipulación engañosa y fraudulenta de las noticias”, indica parte de la demanda.

Dicha querella fue presentada ante el Tribunal del Distrito Norte de Texas exigiendo $10 mil millones de dólares en daños y perjuicios.

La presión ejercida por el equipo legal del actual mandatario de la nación obligó a los directivos de CBS a transmitir la entrevista completa de la californiana que aspiraba convertirse en la primera mujer en gobernar desde la Casa Blanca.

“Al informar, los periodistas editan regularmente las entrevistas por cuestiones de tiempo, espacio o claridad.

CBS no ofrecerá ningún tipo de disculpa por haber presentado una entrevista editada de Kamala Harris. (Crédito: Richard Drew / AP)

Al realizar estas ediciones, 60 Minutos siempre se guía por la verdad y por lo que consideramos más informativo para el público, todo ello dentro de las limitaciones de la televisión abierta”, explicó posteriormente la cadena de televisión en un comunicado.

Sin embargo, la respuesta de la cadena de televisión no dejó satisfecho a Donald Trump y en sus cuentas de redes sociales la acusó de “interferencia electoral”.

A la queja del político conservador se sumó un señalamiento de Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, donde coincidió en que la queja sobre la entrevista de Kamala Harris estaba bien fundamentada pues representa una distorsión de las noticias.

Aunque Paramount global tenía la intención de luchar en tribunales para desestimar la demanda definiéndola como una “afrenta a la Primera Enmienda”, una vez que Donald Trump asumió la presidencia en enero sus posibilidades de ganar se redujeron.

Además, su interés por lograr una fusión con Hollywood Skydance, acuerdo estimado en $28 mil millones de dólares, terminó por favorecer a Donald Trump, pues para concretar la operación se requiere de la aprobación de los reguladores de la administración federal.

Así que para no ver comprometidos sus intereses decidió pagar $16 millones de dólares, cantidad que presuntamente se destinará a la futura biblioteca de Trump. No obstante, el acuerdo alcanzado no incluye una declaración de disculpa o arrepentimiento.

