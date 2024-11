Trump demanda por $10,000 millones de dólares a la cadena de televisión CBS

El candidato presidencial republicano cumplió su amenaza de demandar a la cadena de televisión CBS por, presuntamente, haber difundido editada la entrevista que el programa “60 minutes” le realizó, a principios de este mes, a la vicepresidenta en funciones Kamala Harris, sólo que sus pretensiones son estratosféricas.

Donald Trump estima que el material difundido con las declaraciones de la demócrata californiana perjudica a su campaña, pues no se presentaron tal y como fluyeron durante la charla, lo cual implica una manipulación de contenido, pues se habrían excluido varios fragmentos determinantes para que la ciudadanía pudiera conocerla tal y como es realmente.

Basado en ello, el equipo legal del político conservador acudió a un tribunal federal en la ciudad de Amarillo, Texas, ubicada en el Distrito Norte de dicho estado.

A través de una demanda se exigen $10,000 millones de dólares en daños y perjuicios ocasionados a la campaña de Donald Trump.

El magnate neoyorquino también fue invitado al programa 60 minutes, pero declinó participar. (Crédito: Julia Demaree Nikhinson / AP)

Y como presunta prueba para demostrar la edición de la entrevista de Kamala Harris, los abogados del magnate neoyorquino muestran que en la transcripción completa de la entrevista realizada a Kamala Harris aparece la respuesta a una pregunta que no se emitió en el programa “60 minutes”.

“Para encubrir la debilidad de Kamala en la ‘ensalada de palabras’, CBS utilizó su plataforma nacional en 60 Minutes para cruzar la línea entre el ejercicio del juicio al informar y la manipulación engañosa y falaz de las noticias. Actos partidistas e ilegales de interferencia electoral y de votantes a través de distorsiones de noticias maliciosas, engañosas y sustanciales”, indica parte de la querella legal.

En respuesta a la demanda presentada en su contra, un vocero de CBS le indicó al diario The Hill que los señalamientos de Donald Trump carecen de fundamentos y frente a ello se responderá legalmente.

“La entrevista no fue manipulada y 60 Minutes no ocultó ninguna parte de la respuesta de la vicepresidenta a la pregunta en cuestión. 60 Minutes presentó la entrevista de manera justa para informar a la audiencia y no para engañarla.

La demanda que Trump ha presentado contra CBS carece por completo de fundamento y nos defenderemos enérgicamente de ella”, indicó.

